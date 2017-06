NBA-Endspiel Golden State gegen Cleveland Ein Superfinale entschädigt für alles

Charles Barkley mochte nicht mehr hinschauen. Der 54-Jährige saß als TV-Experte des US-Kabelsenders TNT im Bostoner TD Garden bei Spiel fünf des Eastern-Conference-Finals zwischen den Boston Celtics und den Cleveland Cavaliers. Doch gedanklich war Barkley beim Eishockey, genauer gesagt: in Pittsburgh, wo die Penguins und die Ottawa Senators in einer siebten und entscheidenden Partie den Finalgegner der Nashville Predators ermittelten.

Als seine Expertenkollegen um Shaquille O'Neal die 75:57-Halbzeitführung der Cavaliers in einem an Einseitigkeit kaum zu überbietenen Match analysierten, unterbrach Barkley: "Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe ins Hotel und schaue mir das Ende des Eishockey-Spiels an. Da steht es 1:1. Das Ding hier ist doch durch."

AP/dpa Ex-Spieler und TV-Experte Charles Barkley

Es sagt einiges aus, wenn einer wie Barkley die eigene Sportart nicht mehr sehen kann und lieber eine andere verfolgt. Aber wer kann es ihm verdenken?

Die NBA ist eine Zwei-Team-Liga geworden, in der zwar 30 Mannschaften spielen und 16 die Playoffs erreichen, wo aber von vornherein fest steht, welche beiden Klubs es in die Finalserie schaffen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beginnt. Eine Gewissheit, die durch Kevin Durants Wechsel am 4. Juli 2016 von Oklahoma City nach Golden State nochmals zementiert worden war.

"Jeder wusste vor sieben Monaten schon, dass die Cavs und die Warriors um die Meisterschaft spielen werden. Aber es gibt nicht einen Menschen, der dachte, dass Nashville im Stanley-Cup-Finale stehen würde", sagte Barkley. Auf seinen Wunsch hin ist nun auf zwei der 20 Fernseher im TNT-Studio immer Eishockey zu sehen. Die Stanley-Cup-Playoffs seien das Beste, was es gebe. Und die Verlängerungen schlichtweg die "nervenaufreibendste Sache der Welt - mit nichts vergleichbar".

Was nicht nur den Ex-Basketballstar besonders fasziniert: In der NHL habe man zwar generell "so eine Idee, wer gewinnen könnte", letztlich sei dennoch "alles möglich". Wie in diesem Jahr: Nashville erreichte erst als 16. Team die Playoffs - und spielt trotzdem gegen Meister Pittsburgh um den Stanley Cup. In der NBA derzeit undenkbar. Von den 82 NHL-Playoff-Partien wurden 27 in der Verlängerung entschieden. 50 Spiele endeten mit einem Tor Unterschied. 10 der 14 Serien gingen über mindestens sechs Begegnungen.

Es liegt in der Natur der Sportart, dass Eishockey weniger vorhersehbar ist. Schließlich geht es körperbetonter zu, Teams können technische Nachteile durchaus durch aggressiveres Spiel ausgleichen. Und es gibt in der NHL schlicht keine Superteams wie Golden State und Cleveland.

Die Warriors mit Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green und Durant haben ihre Playoff-Gegner ebenso überrannt wie die Cavaliers um LeBron James, Kyrie Irving und Kevin Love. Die gemeinsame Bilanz ins Finale: 24:1. Und diese eine Niederlage, Clevelands Halbfinal-Heimpleite gegen Boston, glich einer Sensation. Nach 74 Spielen standen die Endspielteilnehmer fest - so schnell ging es in diesem Jahrtausend noch nie. 2014 waren noch 84 Partien nötig gewesen.

Gut möglich, dass San Antonio gegen die Warriors besser ausgesehen hätte, wenn die Stars Tony Parker und Kawhi Leonard nicht verletzt gewesen wären. Doch derlei Rückschläge, betonen Profis und Trainer immer, seien "Teil des Spiels". Golden State gewann seine zwölf Matches im Schnitt mit 16,3 Punkten. Cleveland war 15 Zähler besser. Natürlich gab es in den Neunzigern einen Michael Jordan, der mit seinen Chicago Bulls die Liga dominierte und sechsmal Meister wurde. Doch selbst er erreichte nie in einem solchen Eiltempo die Finals wie jetzt die Warriors und die Cavaliers.

"Es war ein bisschen langweilig. Das sieht man so eigentlich nicht, dass zwei Teams gleichzeitig ihren Weg durch die Gegner mähen", sagt der Ex-Trainer und jetzige ESPN-Experte Jeff van Gundy. Durant kontert: "Wenn's euch nicht gefällt, dann guckt doch nicht." Curry nennt die Klagen "fast respektlos" und hebt hervor, dass es "nicht einfach war, dorthin zu kommen, wo wir jetzt sind". Golden State und Cleveland hätten alles gegeben, damit sie nun um die Meisterschaft spielen könnten, so Curry. Und Golden State gegen Cleveland - das wollen alle sehen. "Die NBA-Playoffs sind vorhersehbar, aber nicht länger langweilig", schreibt der "San Francisco Chronicle" und spricht von einer "epischen Endspielserie".

Erstmals in der Finalhistorie spielen zwei Vereine zum dritten Mal nacheinander um die bedeutendste Basketball-Trophäe der Welt. 2015 gewann Golden State, im Vorjahr drehten die Cavaliers einen 1:3-Serienrückstand noch und wurden erstmals Meister. Das entscheidende Spiel verfolgten 30,8 Millionen Amerikaner - es war die zweithöchste Zuschauerzahl der NBA-Geschichte.

Pittsburgh gegen Nashville hat zweifellos seinen Reiz. Können die Penguins als erstes Team seit 1998 ihren Titel verteidigen? Oder geht der Stanley Cup erstmals ins tiefste Tennessee? Aber die Eishockey-Endspiele sind kein Vergleich zum Gigantengipfel unter den Körben. So unspektakulär die NBA-Playoffs auch gewesen sein mögen - die Finalpaarung entschädigt für alles. Die Langeweile-Liga wird in ihren letzten zwei Saisonwochen doch noch spannend.