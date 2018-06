NBA-Finale Cleveland vs. Golden State "Nicht schon wieder!"

Als am Dienstagmorgen in Houston die Schlusssirene ertönte, griff Jan-Hendrik Jagla direkt zum Smartphone. "NEIIIN NICHT SCHON WIEDER!", twitterte der ehemalige Basketballprofi und 141-fache deutsche Nationalspieler. Der Tweet war die Reaktion, nachdem die Golden State Warriors im entscheidenden siebten Spiel gegen die Houston Rockets gewonnen und damit zum vierten Mal in Folge die NBA-Finals erreicht haben - dort wartet zum vierten Mal derselbe Gegner: die Cleveland Cavaliers.

Das hat es noch nie in der Geschichte der Liga gegeben, weshalb Jaglas Tweet ausdrückte, was wohl viele in diesem Moment gedacht haben:

NEIIIN NICHT SCHON WIEDER, #NBAFinals mit #Cavs und #Warriors beide verdient aber ich hatte mich auf ein wenig Abwechslung gefreut. Glaube man kann den Jungs in #SanFrancisco dann schonmal gratulieren, oder? — Jan Jagla (@jjagla45) 29. Mai 2018

"Es ist ein bisschen langweilig geworden. Schon vor der Saison wusste jeder, dass Cleveland und die Warriors in die Finals kommen würden, auch wenn es am Ende knapper war als gedacht", sagte Jagla dem SPIEGEL. Die aktuelle Situation an der Ligaspitze hält der 36 Jahre alte Ex-Profi für besonders. "Dass zwei Mannschaften über Jahre so dominieren, gibt es im amerikanischen Sport eigentlich nicht."

Eigentlich. Für gewöhnlich sollen regulative Mechanismen im US-Sport dafür sorgen, dass das Qualitätsgefälle innerhalb der Ligen weniger stark ausfällt als etwa im europäischen Fußball, der seit Jahrzehnten von denselben Teams dominiert wird. Beispiele? Real Madrid hat am vergangenen Wochenende zum dritten Mal in Serie die Champions League gewonnen. Und Bayern München feierte in der Bundesliga den sechsten Meistertitel nacheinander.

Gegen solche Verhältnisse hat die NBA Regeln etabliert.

Allen voran der Draft : ein Rekrutierungsverfahren, das, vereinfacht gesagt, den schlechtesten Teams der Liga die größten Talente sichert. Die Idee: Der Draft soll gewährleisten, dass das sportliche Niveau der einzelnen Franchises langfristig nicht auseinanderdriftet.

: ein Rekrutierungsverfahren, das, vereinfacht gesagt, den schlechtesten Teams der Liga die größten Talente sichert. Die Idee: Der Draft soll gewährleisten, dass das sportliche Niveau der einzelnen Franchises langfristig nicht auseinanderdriftet. Daneben gibt es den Salary Cap, eine verbindliche Gehaltsobergrenze in Höhe von derzeit 101 Millionen US-Dollar. Liegt eine Franchise über diesem Grenzwert, muss sie pro zusätzlich ausgegebenem Dollar bis zu 4,25 Dollar Luxussteuer zahlen (zuzüglich weiterer Restriktionen). So soll verhindert werden, dass sich Top-Spieler in einer Mannschaft ansammeln. Das ist zumindest die Theorie.

In der Realität gelingt es Mannschaften jedoch hin und wieder, die angesprochenen Systeme auszuhebeln und sich damit entscheidende Vorteile zu verschaffen - auf die eine oder andere Weise.

Der Vorteil der Cleveland Cavaliers ist 2,03 Meter groß und hört auf den Namen LeBron James. Der aktuell beste Spieler der Welt steht vor seiner achten Final-Teilnahme in Folge und führte dabei unterschiedliche Teams auf Titelkurs. "LeBron ist so krass, dass es im mittelmäßigen Osten fast egal ist, mit wem er spielt. Er kommt einfach immer in die Finals", sagt Jagla. Mit anderen Worten: Bei der Dominanz eines Jahrhundertspielers geraten auch die NBA-Regeln an ihre Grenzen.

AP Einer der Top-Stars der Warriors, Draymond Green

Die Warriors wiederum profitierten von genau jenen Maßnahmen, die eine sportliche Übermacht eigentlich verhindern sollen: Per Draft sicherten sie sich in vier Jahren drei Spieler, die sich in der Folge zu Superstars entwickelten. Zu diesem hochbegabten Kern, bestehend aus Stephen Curry (seit 2009 im Klub), Klay Thompson (2011) und Draymond Green (2012), stieß 2016 auch noch Ausnahmekönner Kevin Durant. Unterhalb des Salary Cap blieben die Warriors nur, weil der Zugang aus Oklahoma City auf etwa ein Drittel seines möglichen Gehalts verzichtete - ähnlich wie LeBron James und Chris Bosh, als sie 2010 zu den Miami Heat wechselten.

Sollte man sich also Sorgen machen um die NBA, ihre Ausgeglichenheit und die Spannung im Titelrennen?

Jagla verneint das. "Die Mechanismen an sich funktionieren und tun dem Sport gut. Aktuell leben wir einfach in einer ganz besonderen Zeit mit einer dominanten Mannschaft und einem dominanten LeBron", sagt er. Die Historie zeigt: Mit Ausnahme der Boston Celtics, die zwischen 1956 und 1969 elf Titel gewannen, konnte sich keine dominante Franchise außergewöhnlich lange an der Spitze halten. Stets folgte auf Perioden des Erfolgs der sportliche Abstieg.

Dieser Rhythmus dürfte langfristig aber selbst die aktuellen Dominatoren einholen. Die Cavs und vor allem ihren 33-jährigen LeBron James, weil sogar er sich irgendwann den Schwächen des Alters beugen muss. Und die Golden State Warriors, weil ihnen bis 2019 Gehaltsverhandlungen mit allen Top-Spielern außer Curry bevorstehen. Um sie alle ohne Strafzahlungen halten zu können, müsste die Grenze des Salary Cap wohl deutlich höher liegen.