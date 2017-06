NBA-Finals Warriors dominieren Cavs

Vor heimischem Publikum haben die Golden State Warriors das erste Spiel der NBA-Finalserie gegen die Cleveland Cavaliers 113:91 gewonnen. Damit geht das Team von Erfolgstrainer Steve Kerr in der Best-of-seven-Serie 1:0 in Führung.

Kevin Durant, der vor dieser Saison aus Oklahoma City zu den Warriors gewechselt war, erzielte 38 Punkte und war damit der mit Abstand erfolgreichste Werfer auf dem Platz. "Ich habe nur versucht, meine beste Leistung abzurufen und meinen Beitrag zu leisten. Ich mag diese Spiele, in denen es um alles geht", sagte Durant. Die Superstars Stephen Curry (Golden State) und LeBron James (Cleveland) kamen jeweils auf 28 Zähler.

Den Cavaliers gelang es nur im ersten Viertel, die Partie ausgeglichen zu gestalten. Zur Halbzeit führten die Warriors mit acht Punkten, im dritten Viertel zogen sie dann auf über 20 Zähler davon und brachten die Führung über die Zeit. Entscheidend für den klaren Sieg der Gastgeber war ihre starke Defensivleistung. Während die Cavaliers kaum zu einfachen Punkten kamen, konnte Durant immer wieder ungehindert zum Korb ziehen.

Golden State und Cleveland stehen sich bereits zum dritten Mal in Folge in den NBA-Finals gegenüber. Die Warriors gewannen in allen drei Serien das Auftaktspiel. 2015 wurden sie in der Folge auch Meister. Im vergangenen Jahr sicherten sich die Cavaliers den Titel, als sie einen 1:3-Rückstand in der Finalserie noch zum 4:3-Sieg drehten.

Im zweiten Finalspiel haben die Warriors in der Nacht zu Montag erneut Heimrecht, bevor die Serie mit zwei Spielen in Cleveland fortgesetzt wird.