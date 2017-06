Dritter Sieg in den NBA-Finals Warriors fehlt noch ein Sieg zur Perfektion

Bislang waren die NBA-Finals eine recht eindeutige Angelegenheit. Die Golden State Warriors dominierten in den ersten beiden Spielen der Best-of-seven-Serie. In der dritten Begegnung hingegen hielt Titelverteidiger Cleveland Cavaliers vor heimischen Publikum mit - und sah gut eine Minute vor Schluss schon beinahe wie der Sieger aus. Doch die Warriors drehten die Partie noch und gewannen 118:113 (67:61). Damit bleibt das Team in bislang 15 Spielen in den diesjährigen Playoffs ohne Niederlage, ungeschlagen Meister wurde bislang noch kein NBA-Team.

Clevelands Superstar LeBron James zeigte erneut eine überragende Leistung. 39 Punkte erzielte der 32-Jährige, holte elf Rebounds und gab neun Assists. Besser und mit mehr Einfluss auf das Spiel als James in den bisherigen Finals kann ein Basketballer kaum spielen.

Und doch reichte es erneut nicht zum Sieg, weil Golden States Kevin Durant im Schlussviertel aufdrehte und 14 seiner insgesamt 31 Punkte erzielte. Durant traf 45 Sekunden vor Ende auch den vorentscheidenden Drei-Punkte-Wurf, der die Warriors 114:113 in Führung brachte. "Ich habe nur auf den Korb geschaut", sagte Durant. "Ich arbeite schon mein ganzes Leben an diesem Wurf. Zu sehen, wie er reinging, das war befreiend."

Auch Klay Thompson (30 Punkte) und Stephen Curry (26) agierten stark für den Meister von 2015. Bei den Cavs punkteten neben James auch Kyrie Irving (38) und J.R. Smith (16) zweistellig.

Schon am Freitag könnten die Warriors ihre zweite Meisterschaft innerhalb von drei Jahren feiern - und dann Historisches schaffen. Das vierte Spiel wird ebenfalls in Cleveland ausgetragen.