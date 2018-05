NBA-Finals Warriors treffen auf die Cavaliers - zum vierten Mal in Serie

Der Titelverteidiger hat das Traumfinale perfekt gemacht: Die Golden State Warriors haben das Endspiel der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erreicht und treffen nun auf die Cleveland Cavaliers. Die Warriors um Superstars Stephen Curry und Kevin Durant gewannen das entscheidende Spiel sieben der Best-of-seven-Serie bei den Houston Rockets 101:92.

Angeführt von Curry mit 27 Punkten und Durant (34 Punkte) gelang dem Meister in der zweiten Spielhälfte nach einem 43:54-Rückstand zur Pause ein Comebacksieg. "Wir wussten, dass sie irgendwann müde werden", sagte Durant. Für die Rockets, die erneut auf Starspieler Chris Paul (Oberschenkelverletzung) verzichten mussten, waren 32 Punkte von Top-Star James Harden zu wenig.

"Spiel sieben in Houston zu gewinnen - Wahnsinn", sagte Durant nach der Partie. Der US-Amerikaner kann nach seinem Wechsel aus Oakland im Sommer 2016 vom zweiten Titel in seinem zweiten Warriors-Jahr träumen. Auch Curry zeigte in der entscheidenden Phase seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. Dagegen ist für die Texaner die Saison beendet. "Die Mannschaft und ich sind am Boden zerstört", sagte Trainer Mike D'Antoni.

Die Rockets waren in der regulären Saison die beste Mannschaft in der NBA. Jetzt ist im Halbfinale Endstation. Superstar Harden zeigte seine Enttäuschung, indem er direkt nach der Schlusssirene in die Kabine sprintete. Auf das übliche Händeschütteln mit dem Gewinner verzichtete er. "Ich war einfach nur frustriert", sagte Harden. "Wir waren näher dran in diesem Jahr und werden es in der neuen Saison wieder versuchen", kündigte D'Antoni an.

In den Endspielen ab Donnerstag treffen die Warriors bereits zum vierten Mal in Folge auf die Cavaliers mit Superstar LeBron James. Zweimal hatte Golden State den Titel geholt (2017, 2015), einmal waren die Cavs erfolgreich gewesen (2016). Das Team um "King" James hatte die Halbfinalserie gegen die Boston Celtics, die ohne den verletzten deutschen Nationalspieler Daniel Theis spielten, nach einem 2:3-Rückstand 4:3 für sich entschieden.