Streit mit den Schiedsrichtern Nach nur 63 Sekunden - NBA-Coach Popovich fliegt aus der Halle

Trainerlegende Gregg Popovich hat in der Basketball-Profiliga NBA mit dem schnellsten Rauswurf der Geschichte für einen Negativrekord gesorgt: Der Headcoach der San Antonio Spurs wurde im Spiel bei den Denver Nuggets (85:113) nach nur 63 Sekunden vom Schiedsrichter aus dem Innenraum der Halle verwiesen.

Popovich, der gleichzeitig Nationaltrainer der USA ist, hatte die Referees wegen eines ausgebliebenen Pfiffs heftig beschimpft. Nach dem Spiel wollte der 70-Jährige mit den Journalisten nicht über den Vorfall reden, mischte sich aber in die Presserunde mit Nuggets-Trainer Michael Malone ein.

"Wir reden gerade über einen NBA-Rekord", sagte Malone zu Popovich. Und dieser fragte: "Welcher Rekord, was ist passiert?" Daraufhin Malone: "Jemand wurde nach 63 Sekunden rausgeworfen." Dann wieder Popovich: "Meinst du das ernst? Er muss jemanden geschlagen haben. Wurde heute wirklich jemand geschlagen?"

Alter Rekord stand bei 1:46 Minuten

Laut US-Medien stand der bisherige Rauswurf-Rekord bei 1:46 Minuten. Dieser wurde im Jahr 2012 vom 2015 verstorbenen Flip Saunders aufgestellt, damaliger Trainer der Washington Wizards.

Popovich zählt zu den erfolgreichsten Trainern der NBA-Geschichte. Mit den San Antonio Spurs, die er seit 1996 ununterbrochen trainiert, hat er fünf Meisterschaften gewonnen (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). In diesem Jahr wird die Franchise voraussichtlich zum 22. Mal in Folge an den Playoffs teilnehmen. Trotz der Abgänge von langjährigen Leistungsträgern wie Tony Parker, Manu Ginobili und Kawhi Leonard liegen die Spurs kurz vor dem Ende der regulären Saison auf Rang acht.

Niemand hat mit einer einzigen Franchise so viele Siege eingefahren wie Popovich (1242). Insgesamt haben in der besten Liga der Welt nur Don Nelson (1335 Siege) und Lenny Wilkens (1322) mehr Partien mit ihren Teams gewonnen.