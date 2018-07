Die Houston Rockets haben den deutschen Basketballprofi Isaiah Hartenstein unter Vertrag genommen. Die texanische NBA-Franchise hatte den 20-Jährigen bereits 2017 gedraftet, seither lief er für Houstons Farmteam in der G-League auf, der Entwicklungsliga der NBA. Nun unterzeichnete Hartenstein einen Drei-Jahres-Vertrag bei den Rockets, die nach dem Erreichen der Conference Finals in der vergangenen Saison erneut als Titelkandidat gelten.

Nach aktuellem Stand sind somit sieben deutsche Profis in der besten Basketball-Liga der Welt angestellt: Die 2018 gedrafteten Moritz Wagner und Isaac Bonga bei den Los Angeles Lakers, der kürzlich nach Oklahoma gewechselte Dennis Schröder, Daniel Theis von den Boston Celtics, Maxi Kleber und Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks sowie Hartenstein bei den Rockets. Schon seit der diesjährigen Draft hatte festgestanden, dass in der kommenden Saison mehr deutsche Spieler als je zuvor in der NBA auflaufen würden. Diesen Rekord baute Hartensteins mit seiner Vertragsunterschrift aus.