Warriors dominieren NBA-Finalserie Übermächtig

Die Golden State Warriors trennt nur noch ein Sieg vom Gewinn ihres dritten NBA-Titels in den vergangenen vier Jahren. Der Titelverteidiger gewann auch das erste Auswärtsspiel der Finalserie bei den Cleveland Cavaliers 110:102 und führt nach drei Spielen 3:0. Einen solchen Rückstand in einer Finalserie hat in der NBA-Historie noch kein Team aufholen können. Den letzten 4:0-Durchmarsch gab es 2007, als ebenfalls Cleveland gegen die San Antonio Spurs verlor.

Während die Cavs nur mit einem starken LeBron James die Chance auf einen Sieg haben, kann Golden State die Schwäche eines seiner Superstars kompensieren. War Dreier-König Stephen Curry im zweiten Spiel der entscheidende Mann, warf diesmal Kevin Durant sein Team mit 43 Punkten zum Sieg. Curry kam diesmal nur auf elf Punkte und traf zudem nur einen von insgesamt zehn Dreipunktewürfen. Im ersten Spiel der Finalserie hatte J.R. Smith den Cavaliers mit einem Anfängerfehler in den Schlusssekunden den Sieg geraubt.

James stemmte sich mit einem Triple-Double (33 Punkte, 10 Rebounds, 11 Assists) gegen die Niederlage und hielt sein Team bis zum Ende des zweiten Viertels stets in Führung. Doch dann wurden die Warriors immer besser, die Entscheidung sicherte Durant mit einem Korb zur 106:100-Führung 49 Sekunden vor dem Ende. "Was er gemacht hat, ist unglaublich. Ich glaube, einige Würfe heute kann sonst keiner auf der Welt", sagte Warriors-Coach Steve Kerr.

Das Finalduell ist das vierte in Serie zwischen Golden State und Cleveland - Rekord in den vier großen Profiligen der USA. 2015 und 2017 triumphierten die Warriors, 2016 hatten die Cavaliers trotz eines 1:3-Rückstandes in der Serie noch das bessere Ende für sich. Das vierte Spiel findet am Freitag ebenfalls in Cleveland statt.