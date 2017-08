Spielertausch in der NBA Im Osten was Neues

Superstar LeBron James wird in der kommenden Saison von einem anderen Spielmacher bedient. Sein bisheriger Point Guard Kyrie Irving, viermaliger Allstar, verlässt Cleveland und geht zum größten Konkurrenten der Cavaliers in der Eastern Conference, den Boston Celtics.

Im Gegenzug kommt Isaiah Thomas von den Celtics zu den Cavs, damit tauschen die beiden besten Ost-Teams der vergangenen Saison ihre Top-Point-Guards. Die Celtics und Cavaliers bestätigten den Trade.

"Kyrie ist einer der besten Werfer in der NBA. Das hat er auf der größten Bühne, den NBA-Finals, in den letzten drei Jahren bewiesen", sagte Celtics-Präsident Danny Ainge. Ein weiterer Grund für den Tausch sei für die Celtics laut Ainge der Blick in die Zukunft gewesen, Irving ist drei Jahre jünger als Thomas.

Für Irving, der mit Cleveland 2016 den Titel gewann, aber stets im Schatten von James stand und deshalb schon vor Wochen seinen Wechselwunsch äußerte, ist es nach sechs Jahren in der NBA der erste Wechsel. Für den 25-Jährigen bekommen die Cavaliers aus Boston neben Thomas mit Jae Crowder, Ante Zizic zwei weitere Spieler sowie die Rechte an einem Draft-Pick in der ersten Runde 2018.

Zuvor hatte Cleveland mit Derrick Rose bereits einen zweiten Point Guard verpflichtet. Der verletzungsanfällige Rose wird sich jedoch nicht gegen Thomas durchsetzen können und ist als Bankspieler eingeplant. Thomas wiederum ist noch an der Hüfte verletzt und könnte womöglich den Saisonauftakt (17. Oktober) verpassen.

Irving kam in der vergangenen Spielzeit auf einen Schnitt von 25,2 Punkten pro Spiel. Thomas, der in der vergangenen Saison seine Schwester bei einem Autounfall verlor und trotzdem beeindruckende Spiele ablieferte, hatte in seinen drei Celtics-Jahren einen Schnitt von 24,7 Punkten.