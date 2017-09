Meisterschaftskampf in der NBA Der König und der Blitz

Sie sind wieder vereint: LeBron James und Dwyane Wade, das einstige Traumduo der Miami Heat, geht ab der kommenden Saison erneut gemeinsam auf Korbjagd. Wade, Spitzname "The Flash", soll "King James" und den Cleveland Cavaliers helfen, die Dominanz der Golden State Warriors zu brechen. Nach einem ereignisreichen Sommer stellt sich die Frage: Ist der Vizemeister aus Ohio stärker als in der vergangenen Saison?

Auf der Habenseite steht die Verpflichtung von Spielern mit reichlich Erfahrung und Klasse. Altstar Wade ist dreifacher NBA-Champion (2006, 2012, 2013), zwölffacher All-Star und Gewinner der MVP-Trophäe von 2006. Er steht vor seiner 15. NBA-Saison. Der "Blitz" spielt offensiv extrem abgezockt, er hat alles gesehen - und alles gewonnen.

Satt ist Wade dennoch nicht: Nach nur einem Jahr in seiner Heimatstadt Chicago trieb ihn der Erfolgshunger nach Cleveland zu seinem "Buddy" LeBron; Seite an Seite errangen sie in Miami zwei Meistertitel (2012, 2013). Mit Wade käme "Championship-DNA" nach Cleveland, frohlockte James.

Zudem wird künftig der Spanier José Calderon für Cleveland auf dem Parkett stehen. Auch er verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an NBA-Erfahrung und soll vor allem als Mentor fungieren. Daneben verpflichteten die Cavaliers mit Derick Rose einen ehemaligen MVP (2011), der sich in New York nach jahrelanger Verletzungsmisere formverbessert zeigte (18 Punkte pro Spiel). Seinen Aufwärtstrend soll Rose ohne großen Druck als Backup-Spielmacher fortsetzen - hinter Star-Zugang Isaiah Thomas, der wohl wichtigsten Personalie des Sommers.

Thomas kam durch den größten Deal der diesjährigen Off-Season aus Boston, im Tausch für den wechselwilligen Kyrie Irving. Mit dem nur 1,75 Meter großen Spielmacher steht nun der drittbeste Scorer der abgelaufenen Saison in den Reihen der Cavaliers (28,9 Punkte).

Irvings Verlust schmerzt dennoch

Das Problem dabei: Thomas ist bereits seit Monaten verletzt - und er hat schlicht nicht die Qualitäten seines Vorgängers. Nahezu alles, was der Ex-Celtic kann, beherrscht Irving ein Stück besser. Das gilt selbst für die Verteidigung, die schon Irving kaum NBA-tauglich praktizierte. Und Thomas ist nicht der Einzige, der am hinteren Ende des Feldes Sorgen bereitet.

Noch vor rund einem Jahr sah das anders aus. In den NBA-Finals 2016 war es neben James' Offensivkünsten vor allem die überragende Defensive gewesen, die den Cavaliers gegen Golden State zum Sieg verhalf (4:3) - obwohl die Warriors zuvor mit 73 Siegen die erfolgreichste Saison der Ligahistorie feierten.

2017 standen sich die Teams erneut in den Finals gegenüber, von herausragender Verteidigungsarbeit war bei Cleveland jedoch nichts mehr zu sehen. Die Warriors, mittlerweile mit Superstar Kevin Durant im Aufgebot, sicherten sich dementsprechend überlegen den Titel (4:1).

Insofern hatten viele damit gerechnet, dass die Cavaliers ihr Augenmerk im Sommer auf die Stärkung der Defensive richten würden. Doch die Realität sieht anders aus: Rose gilt als Defensivallergiker. Wade, in seiner Blütezeit ein Weltklasse-Verteidiger, ist altersbedingt nur noch Durchschnitt. Und selbst LeBron James ist mit mittlerweile 32 Jahren nicht mehr ganz die inkarnierte Abrissbirne von einst.

Elitäre Verteidigungsqualitäten bringt einzig Jae Crowder neu ins Team. Der 27-Jährige kam im Zuge des Thomas-Irving-Trades aus Boston und wird James unter dem eigenen Korb immerhin ein wenig entlasten. Die Defense des gesamten Teams wird das jedoch kaum verbessern.

Abkehr von bisheriger Strategie

So stehen die Cavaliers nach einem bewegten Sommer vor einer ungewissen Spielzeit. Auf dem Papier verfügt die Franchise über einen namhaften Kader mit drei ehemaligen MVPs und sechs Allstars - mehr als die Warriors (zwei MVPs, sechs Allstars). Doch während Durant, Stephen Curry & Co. allesamt im besten Basketballalter sind, haben die großen Namen in Cleveland ihren Zenit größtenteils überschritten. Wann Isaiah Thomas (28 Jahre) - zusammen mit Kevin Love (29) der einzige Topspieler unter 30 - zurückkehren wird ist unklar.

Zudem wich die neue Führungsriege um General Manager Koby Altman von dem gängigen Mantra ab, "King James" eine Armada von Dreierschützen an die Seite zu stellen, die das Spielfeld breit machen. Thomas, vor allem aber auch Rose und Wade haben ihre Stärken dagegen im Zug zum Korb. Und sie alle brauchen den Ball, um effektiv zu sein. Ein gewagtes Konzept.

Dennoch gilt: Solange LeBron James ein Cavaliers-Jersey trägt, ist Cleveland Titelkandidat. Gestiegen sind die Meisterschaftschancen allerdings nicht. Zwar ist das Team trotz des Irving-Abgangs nicht bedeutend schlechter geworden, doch der Erhalt des Status Quo hilft nicht weiter, wenn zugleich die Konkurrenz aufgerüstet hat: Im Osten sägen die rundumerneuerten Celtics mit Irving und Gordon Hayward am Thron der Cavaliers, im Westen konnte Hauptkonkurrent Golden State sämtliche Topspieler halten und den Kader mit hochklassigen Rollenspielern auffüllen. Für Cleveland wird es sehr schwer werden, dagegenzuhalten - auch wenn der König und der Blitz wieder vereint sind.