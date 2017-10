Schwere Fußverletzung Hayward-Drama überschattet NBA-Start

Die schlimme Verletzung von Gordon Hayward hat den Start der NBA-Saison überschattet. Der Forward der Boston Celtics kam bei der knappen 99:102-Niederlage gegen die Cleveland Cavaliers nach einem Zweikampf mit LeBron James in der Luft unglücklich auf, kugelte sich den Knöchel aus und brach sich das Schienbein. Die Spieler der Celtics wirkten ob der unnatürlichen Fußstellung Haywards geschockt und gerieten in der Folge deutlich in Rückstand.

Zur Halbzeit führten die Cavaliers bereits mit 16 Punkten, doch mit einem guten Kyrie Irving, der bei seiner Rückkehr nach Cleveland auf 22 Punkte und zehn Assists kam, gelang Boston das Comeback. Nach dem dritten Viertel führten die Gäste kurzzeitig, aber James machte am Ende mal wieder den Unterschied aus und führte die Cavs mit insgesamt 29 Punkten zum Sieg.

Bei den Cavs standen auch die Zugänge Dwyane Wade (acht Punkte, zwei Rebounds) und Derrick Rose (14 Punkte, vier Rebounds) in der Startformation, bei Boston kam Daniel Theis nicht zum Einsatz.

AP In dieser Szene verletzt sich Bostons Gordon Hayward

Für Meister Golden State Warriors setzte es dagegen direkt die erste Saisonniederlage. Das Team um Stephen Curry und Kevin Durant verlor nach dramatischer Schlussphase 121:122 gegen den Mitfavoriten Houston Rockets.

In Oakland verspielten die Warriors erst in der Schlussminute den sicher geglaubten Sieg. 44 Sekunden vor Schluss ging Houston nach einem zwischenzeitlichen 17-Punkte-Rückstand erstmals in Führung und profitierte über die gesamte Spielzeit von seinen starken Bankspielern Eric Gordon (24 Punkte), PJ Tucker (20) und Luc Mbah a Moute (14).