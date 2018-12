Die Los Angeles Lakers haben am Weihnachtsspieltag der NBA 127:101 beim Titelverteidiger Golden State Warriors gewonnen. Doch am Ende des Spiels hatten die Sieger mehr Sorgen als die Verlierer. Denn Superstar LeBron James zog sich eine Leistenverletzung zu und musste mit schmerzverzerrtem Gesicht das Spielfeld verlassen.

Am Mittwoch soll eine Magnetresonanztherapie Aufschluss über das genaue Ausmaß der Verletzung geben. James selbst klang nach dem Spiel optimistisch: "Ich habe einfach meine Leiste überdehnt", wurde er in der New York Times zitiert.

Bis zu seinem Ausscheiden im dritten Viertel hatte James 17 Punkte und 13 Rebounds zum ersten Lakers-Sieg in Oakland seit 2012 beigesteuert. James, der als einer der weltbesten Basketball-Spieler der Geschichte gilt, hatte noch nie in seiner Karriere eine schwere Verletzung. Zuletzt hatte er 156 NBA-Spiele in Serie bestritten. Bester Werfer bei den Warriors war Andre Iguodala mit 23 Punkten, während Superstar Steph Curry nur fünf von 17 Würfen im Korb unterbrachte.

Beim traditionellen Christmas Day der NBA, an dem fünf aufeinanderfolgende Spiele live landesweit im Fernsehen übertragen werden, gewannen außerdem die Boston Celtics in der Verlängerung 121:114 gegen die Philadelphia 76ers. In einem hochklassigen Duell zweier Titelanwärter erzielte Kyrie Irving 40 Punkte für die Celtics, Joel Embiid 34 Zähler für die Gäste.

In weiteren Spielen gewannen die Houston Rockets 113:109 gegen Oklahoma City Thunder, dank 41 Punkten von James Harden. Die Milwaukee Bucks siegten 109:95 im New Yorker Madison Square Garden bei den Knicks, und Utah Jazz gewann klar 117:96 gegen die Portland TrailBlazers.