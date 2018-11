"Thank you LeBron James" stand am Ende eines Einspielers auf dem Videowürfel in der Quicken Loans Arena von Cleveland. Der NBA-Superstar schaute sich den emotionalen Beitrag an und betrat kurz darauf mit erhobenem Zeigefinger den Court, die Zuschauer jubelten ihm zu. LeBron James und die Fans der Cavaliers, die Beziehung ist mittlerweile von tiefer Dankbarkeit geprägt.

Das war nicht immer so. Als er 2010 mit der Miami Heat zu seiner Heimat-Franchise zurückgekehrt war, mussten die Cavs den Sicherheitsdienst aufstocken, um für die wütenden und aggressiven Reaktionen der Fans gewappnet zu sein. James musste damals nicht nur aus Cleveland Kritik einstecken, sein mit sportlichen Perspektiven begründeter Wechsel nach Miami wurde als riesige PR-Nummer verkauft, an deren Ende James seine Entscheidung zur Primetime im landesweiten TV bekanntgab.

Vier Jahre spielte James in Miami, gewann 2012 und 2013 den NBA-Titel und kehrte 2014 nach Cleveland zurück, wo er 2016 zum entscheidenden Spieler der ersten Meisterschaft in der Historie der Cavaliers wurde. "In den elf Jahren für diese Franchise habe ich immer versucht, alles zu geben", sagte James. "Zurückzukommen und diese Reaktionen zu bekommen, bedeutet eine Menge - nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie und meine Freunde, die heute Abend hier sind."

AFP LeBron James (r.) und Tristan Thompson

Im vergangenen Sommer entschied sich James zum zweiten Mal, Cleveland zu verlassen. Er spielt nun bei den Los Angeles Lakers, eine der wichtigsten Franchise in der NBA. Die Lakers wollen mit James an alte Erfolge anknüpfen, das Projekt ist langfristig angelegt. In dieser Saison könnte der 33-Jährige erstmals seit 2010 das NBA-Finale verpassen.

Basketball wurde in Cleveland auch gespielt. Die Lakers gewannen 109:105 beim derzeit schwächsten Team der NBA, die den Abgang von James bisher nicht kompensieren konnten. James kam auf 32 Punkte, 14 Rebounds und sieben Assists. Los Angeles steht damit vorerst wieder auf einem Playoff-Platz, doch das Rennen in der Western Conference ist sehr eng.