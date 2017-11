Triple-Double mit 20 Jahren Lakers-Rookie Ball schreibt Basketball-Geschichte

Lonzo Ball von den Los Angeles Lakers hat in der NBA für einen Rekord gesorgt. Bei der 90:98-Niederlage gegen die Milwaukee Bucks erzielte der Point Guard mit 19 Punkten, 13 Assists und zwölf Rebounds als jüngster Spieler der NBA-Geschichte ein sogenanntes Triple-Double.

Im Alter von 20 Jahren und 15 Tagen war der Rookie fünf Tage jünger als Superstar LeBron James beim ersten Triple-Double im Januar 2005 im zweiten Jahr bei den Cleveland Cavaliers. Ball, der zu den größten Talenten in der NBA zählt, zeigte sich angesichts der Niederlage aber ungerührt von seinem Eintrag in die Geschichtsbücher: "Mir ist das wirklich egal. Ich wollte nur gewinnen."

Gewinnen wollen auch die deutschen Basketball-Profis, doch momentan läuft es schlecht: Dirk Nowitzki verlor mit den Dallas Mavericks 104:111 gegen die Cleveland Cavaliers, Dennis Schröder enttäuschte beim 94:113 seiner Atlanta Hawks bei den Washington Wizards.

Schröder kommt auf sieben Punkte, Nowitzki auf 14

"Wir hatten unsere Chancen, aber auch einige schwache Phasen", sagte Nowitzki nach dem Spiel: "Wir waren am Ende zwar wieder dran, doch in dieser Liga ist eine Niederlage eine Niederlage."

In Washington kam Schröder bei der dritten Pleite in Folge lediglich auf sieben Punkte, verwandelte dabei nur zwei seiner 16 Wurfversuche. Nowitzki erzielte für Dallas in einer umkämpften Partie 14 Punkte. Nationalspieler Maximilian Kleber blieb in zwei Minuten auf dem Feld ohne Punkt, bester Scorer des Meisters von 2011 war erneut Forward Harrison Barnes (23 Punkte).

Mit jeweils nur zwei Siegen aus 13 Spielen sind die Mavs und Hawks die schlechtesten Teams der Liga. Auch Paul Zipser musste eine weitere Niederlage hinnehmen. Die Chicago Bulls verloren bei den San Antonio Spurs 94:133. Mit nur zwei Siegen aus elf Spielen ist der sechsfache Champion im Osten Vorletzter. Die Spurs, die seit 1996 von Gregg Popovich trainiert werden, teilen sich den vierten Rang mit den Denver Nuggets.