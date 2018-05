Die Cleveland Cavaliers haben gegen die Toronto Raptors ihren neunten Playoff-Sieg in Folge gefeiert und sind damit in der Serie gegen die Raptors 3:0 in Führung gegangen. In letzter Sekunde warf Superstar LeBron James sein Team zum 105:103-Sieg.

"Ich lebe für diese Momente", sagte der 33-Jährige, der am Ende auf 38 Punkte, sieben Assists und sechs Rebounds kam. In der Nacht von Montag auf Dienstag kann der Meister von 2016 das Weiterkommen zu Hause perfekt machen.

.@KingJames just doing LeBron-things: Was für ein unglaublicher Buzzer-Beater vom King! pic.twitter.com/efyrvwEgEV — NBA Deutschland (@NBA_de) 6. Mai 2018

Damit zeichnet sich in der Eastern Conference ein Duell um den Finaleinzug ab: Die Boston Celtics führen durch ein 101:98 nach Verlängerung bei den Philadelphia 76ers ebenfalls 3:0.