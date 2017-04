NBA-Trainer Popovich Rüpel an der Seitenlinie

Beinahe wäre aus Gregg Popovich nicht einer der erfolgreichsten Trainer in der Geschichte der NBA geworden, sondern ein Geheimagent.

Popovich, 68, hatte bis 1970 an der United States Air Force Academy studiert, nebenbei spielte er für das Basketball-Team der Akademie. Doch weder aus der Agentenlaufbahn noch aus der als Basketballprofi wurde etwas. Stattdessen wurde Popovich Assistenz-Trainer. Jahrzehnte später hat er in mehr als 1600 NBA-Spielen an der Seitenlinie gestanden, dreimal wurde er als Trainer des Jahres ausgezeichnet. Wenn am Abend in der besten Liga der Welt die Playoffs beginnen, kämpft er mit seinen San Antonio Spurs um die sechste Meisterschaft seiner Karriere.

Seit 1996 ist Popovich Spurs-Cheftrainer, damals wie heute folgen ihm seine Spieler bedingungslos - auch, weil er keine Unterschiede zwischen Stars und Rollenspielern macht. Zum 20. Mal in Folge hat er San Antonio in die Playoffs geführt, und das trotz großer Verletzungssorgen. Niemand hat mit einer einzigen Franchise so viele Siege eingefahren wie "Pop" (1089). Vor dem Beginn der entscheidenden Saisonphase zählt das Team erneut zu den Favoriten auf den NBA-Titel, in der Nacht auf Sonntag starten sie ins erste Duell gegen die Memphis Grizzlies.

San Antonio ist es gelungen, den schwerwiegenden Abgang von Tim Duncan zu kompensieren, der im Sommer seine Karriere beendet hat. LaMarcus Aldridge und Pau Gasol kamen, um den dreifachen Finals-MVP zu ersetzen. In der regulären Spielzeit gewann lediglich das Star-Ensemble der Golden State Warriors mehr Spiele (67) als die Spurs (61).

Auf Alleingänge legt Popovich seit jeher keinen Wert. Die Spurs funktionieren traditionell als Kollektiv. In den drei wichtigsten Basketball-Kategorien - Punkte, Rebounds, Assists - liegt kein einziger Spieler von San Antonio im vorderen Bereich. Einen Star gibt es zwar trotzdem, Kawhi Leonard hat wegen seiner außergewöhnlichen Offensiv und Defensiv-Qualitäten Außenseiterchancen auf den MVP-Award. Vor allem aber leben die Spurs von ihrer Erfahrung - und vom Gespür des Trainers. So holte Popovich mit Davis Bertans (Lettland) einen No-Name ins Team, der einen überraschend großen Anteil am Erfolg hat.

Die Spurs gelten schon lange als "farblos" und "langweilig". Duncan, Ginóbili, Parker? Allesamt ruhige, verlässliche und bescheidene Spieler. Sie bilden trotz ihrer Erfolge den Gegenentwurf zur glamourösen NBA. "Wir holen Jungs, die ihre Arbeit machen wollen, dann nach Hause gehen und sich nicht von Kameras und Scheinwerferlicht beeindrucken lassen", sagte Popovich einst.

"Shut the fuck up"

So besonnen seine Mannschaft auftritt, so unkonventionell kann Popovich selbst an der Seitenlinie sein. Wenn ihm etwas auf dem Feld missfällt, wird er deutlich. In der Partie gegen die Brooklyn Nets wies er seinen Spieler Danny Green an, in der Schlussphase auf ein Foul zu verzichten. Green foulte dennoch - und zog den Zorn seines Trainers auf sich. "Shut the fuck up", brüllte Popovich in Richtung Green, als dieser in der Auszeit diskutieren wollte.

So legendär wie seine teils humorvollen Ansprachen in den Spielunterbrechungen fällt auch sein Umgang mit Journalisten aus. Blöde Fragen erfordern zumeist blöde Antworten, so sein Credo. Als er von einem Reporter einmal vor dem letzten Spielviertel gefragt wurde, wie er die schlechte Wurfquote von LaMarcus Aldridge verbessern wolle, antwortet Popovich: "Ich habe ihn nett gefragt, ob er von nun an besser werfen kann."

Popovich ist auch neben dem Sport ein Lautsprecher. Nach der Wahl von Donald Trump zum 45. US-Präsidenten sagte er: "Mir ist immer noch schlecht. Trump hat sich über behinderte Personen lustig gemacht. Dass das Land dazu bereit ist, intolerant zu sein, macht mich fertig."

Als Rüpel an der Seitenlinie will er San Antonio nun zum sechsten Titel der Klub-Geschichte führen. Die Chancen stehen gut. Der große Rivale im Westen, Golden State, gilt zwar als Top-Favorit und gewann bei der letzten Begegnung im März in San Antonio. Davor aber gewannen die Spurs 35 Heimspiele in Folge gegen die Warriors.