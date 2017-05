NBA-Profi Isaiah Thomas Er trauert, er trifft, er siegt

Die Boston Celtics waren in der regulären Saison das beste Team der Eastern Conference. Und doch herrschte in der Stadt große Unsicherheit, ob es für die echten Prüfungen in den NBA-Playoffs reichen würde. Das lag auch an Spielmacher Isaiah Thomas, der in einzelnen Spielen locker die 40-Punkte-Marke übertreffen kann, in den beiden Vorjahren mit den Celtics aber auch jeweils in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden war.

Das war Mitte April. Mittlerweile wissen sie in Boston, dass dieser kleine Mann ein Riese ist. Dass er nicht nur ein Team führen kann, wenn es eng wird. Sondern dass er sogar weitermacht, wenn die physischen und psychischen Schmerzen nahezu unerträglich sind. Am 15. April starb seine Schwester Chyna bei einem Autounfall. Es war der Tag vor Bostons Playoff-Auftakt gegen die Chicago Bulls. Jeder hätte es verstanden, wenn Thomas sich eine Auszeit genommen hätte. Wenn er umgehend zu seiner Familie geflogen wäre - nach Tacoma im US-Bundesstaat Washington, ans andere Ende des Landes.

Doch Thomas blieb. Er weinte vor Spielbeginn und war dann bei der 102:106-Niederlage mit 33 Punkten Bostons bester Werfer. Der 28-Jährige führte die Celtics im weiteren Verlauf zu einem 4:2-Erfolg gegen die Bulls. Und Thomas ist auch jetzt derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass die Celtics im Conference-Halbfinale gegen die Washington Wizards nach zwei Heimsiegen 2:0 führen. "Isaiah hat das Herz eines Champions", sagt Wizards-Trainer Scott Brooks vor dem dritten Spiel in Washington in der Nacht zu Freitag. Was Thomas durchgemacht habe und was er dennoch leiste, so Brooks, das sei einfach nicht zu erklären. Nur so viel: "Was wir hier sehen, ist unglaublich."

Als Thomas am vergangenen Samstag bei der Trauerfeier seiner Schwester eine Rede hielt, gab er einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt. Nach der Nachricht von Chynas Tod, habe er zum ersten Mal in seinem Leben aufgeben wollen. Aber dann sei ihm klargeworden, dass ein solcher Schritt keine Option sei. Dass er weiterspielen müsse, weil Chyna es so gewollt hätte. Thomas versteckte seine Tränen hinter einer dunklen Brille. Doch sein Schluchzen war unüberhörbar. "Die meiste Zeit meines Lebens war Chyna an meiner Seite", sagte er. Zusammen mit seiner fünf Jahre jüngeren Schwester hatte Thomas unter anderem als Kind und Jugendlicher immer samstags in einem Heim für Arme und Obdachlose Essen verteilt.

AFP Isaiah Thomas

Nach der Beerdigung flog er die 5000 Kilometer von Seattle zurück nach Boston - und führte die Celtics wenige Stunden nach der Landung mit 33 Zählern zum ersten Sieg gegen Washington (123:111). In jener Partie verlor Thomas einen Zahn und musste sich anschließend einer sechsstündigen Operation unterziehen. Als er am Tag darauf aufwachte, war sein Mund so geschwollen, dass er kaum sprechen konnte. Thomas suchte erneut einen Spezialisten auf, wurde mehrere Stunden behandelt. Doch auch das konnte ihn nicht stoppen. Am Abend warf er sich beim 129:119-Sieg nach Verlängerung in die NBA-Geschichtsbücher.

Thomas hatte mit einer denkwürdigen Darbietung etwas geschafft, was noch keinem aktuellen Spieler in den NBA-Playoffs gelungen war. Keinem Russel Westbrook, keinem Kevin Durant, keinem James Harden - und auch keinem LeBron James oder Steph Curry: er hatte 53 Punkte erzielt. Dreiundfünfzig. Und das am Tag, an dem Chyna 23 Jahre alt geworden wäre. Das Mindeste, so Thomas, das er für seine Schwester habe tun können, sei rauszugehen und für sie Basketball zu spielen. "Er ist einfach nicht müde geworden. Ich denke, seine Schwester hat auf ihn heruntergeschaut und ihm extra Motivation gegeben", sagte LeBron James, der das Spiel im TV verfolgt hatte. Thomas, so der Star der Cleveland Cavaliers weiter, sei ein "ganz spezieller Spieler, ein einzigartiges Talent."

Dass Thomas überhaupt in der Liga spielt, ist schon außergewöhnlich. Er misst 1,75 Meter und bringt 84 Kilogramm auf die Waage - damit ist er derzeit der kleinste Spieler der NBA. Bei der Draft 2011 wurde er - wenn man so will - beinahe übersehen. Die Verteilung der weltweiten Talente war fast beendet. Dann hatten die Sacramento Kings noch ein Zugriffsrecht - und entschieden sich an 60. und letzter Stelle für Thomas.

Sechs Jahre später scheint Thomas sogar bereit für den ganz großen Wurf. Denn er werde, so hatte er es auf der Beerdigung hervorgehoben, für den Rest seines Lebens alles für seine tote Schwester geben.