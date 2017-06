NBA Westbrook wird nach Rekordsaison zum MVP gewählt

Superstar Russell Westbrook von den Oklahoma City Thunder ist zum wertvollsten Spieler (MVP) der vergangenen NBA-Saison gewählt worden. Der 28-Jährige setzte sich in der Wahl mit 888 Punkten deutlich gegen James Harden (Houston Rockets, 753) und Kawhi Leonard (San Antonio Spurs, 500) durch.

"Jeder in Oklahoma City hat mir geholfen, um jeden Abend mein Bestes zu geben", sagte Westbrook: "Ich kann nicht jeden erwähnen, aber ich bedanke mich bei jedem, der mir geholfen hat, dies möglich zu machen."

Der Point Guard erreichte in der abgelaufenen Saison im Durchschnitt seiner 81 Spiele ein Triple-Double: 31,6 Punkte, 10,4 Assists und 10,7 Rebounds. Das hatte zuvor nur Oscar Robertson in der Saison 1961/1962 geschafft.

Westbrook brach außerdem Robertsons Rekord der meisten Triple-Doubles in einer Saison. Der US-Amerikaner von den Cincinnati Royals hatte vor 55 Jahren 41 Mal zweistellige Werte in drei wichtigen Kategorien erreicht. Westbrook gelang dies nun 42 Mal. Das frühe Aus Oklahomas in der ersten Play-off-Runde konnte aber auch er nicht verhindern.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Dirk Nowitzki: Der deutsche Superstar erhielt die Trophäe des besten Mitspielers. Die individuellen Auszeichnungen wurden erstmals im Rahmen der NBA-Awards in New York vergeben.