Der 98:89-Sieg der Oklahoma City Thunder am vergangenen Montag bei den Utah Jazz war schnell in den Hintergrund gerückt. OKC-Star Russell Westbrook hatte sich während einer Pause in der ersten Hälfte mit einem Anhänger der Gastgeber angelegt und die Auseinandersetzung im Nachhinein mit einer rassistischen Beleidigung seitens des Fans begründet.

Wie in einem Twitter-Video von NBA-Reporter Eric Woddyard, der für "Deseret News" von den Utah Jazz berichtet, zu sehen ist, spricht der an der Auswechselbank stehende Westbrook mit dem Fan und bedroht diesen: "Ihr denkt, ich spiele das nur, aber ich schwöre, ich werde dich fertig machen - dich und deine Frau. Ich werde euch fertig machen."

Things get heated between Russell Westbrook and Utah Jazz fans again. “I’ll f*ck you up. You and your wife,” he says. Not sure what these fans said to him, but he also had issues with Jazz fans during the postseason. pic.twitter.com/LquwRmLVNy — Eric Woodyard (@E_Woodyard) March 12, 2019

Worauf sich der 30-Jährige bezieht, ist in dem Video nicht zu sehen. Nach dem Spiel behauptete Westbrook, der Fan habe ihn aufgefordert "niederzuknien, so wie Du es gewohnt bist" (Orginal: "To get down on your knees like you're used to."). Für den Spielmacher der Thunder handelte es sich um einen rassistischen Vorfall und er beklagte es als unangemessen, "dass die Spieler nicht geschützt werden".

Trotzdem wurde der US-Amerikaner von der NBA "wegen der Bedrohung eines Fans" mit einer Strafe in Höhe von 25.000 Dollar belegt. Der betroffene Fan hatte sich nach dem Spiel bei ESPN gerechtfertigt und den Vorwurf des Rassismus zurückgewiesen. Er habe den stehenden Westbrook aufgefordert, sich hinzusetzen und seine Knie zu kühlen. So sei es zu dem Missverständnis gekommen.

Die Utah Jazz reagierten ihrerseits mit einem Hallenverbot für den Fan. Und auch von Seiten einiger Jazz-Spieler erfuhr Westbrook Unterstützung. Der Schweizer Thabe Sefolosha sagte in einem Instagram-Beitrag, er stehe 100 Prozent zu Westbrook. Er liebe die Fans in Salt Lake City, wo die Jazz ihre Heimspiele austragen, aber es gebe auch rassistische Ansichten auf der Tribüne. Laut ESPN äußerten sich auch der Franzose Rudy Gobert und Westbrooks Landsmann Donovan Mitchell unterstützend, laut Mitchell war es nicht der erste Vorfall dieser Art in der Arena der Jazz.