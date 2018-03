NBA-Star Westbrook Ein Mann, 100 Triple-Doubles

Basketball-Star Russell Westbrook hat seine Ausnahmestellung in der NBA erneut unter Beweis gestellt. Beim 119:107-Sieg der Oklahoma City Thunder bei den Atlanta Hawks um Nationalspieler Dennis Schröder holte Westbrook das 100. Triple-Double seiner Karriere.

Triple-Double, das steht für zweistellige Werte in drei Statistik-Kategorien in einem Spiel. In Atlanta gelangen dem 29-Jährigen 32 Punkte, zwölf Rebounds und zwölf Assists.

Westbrook ist erst der vierte Spieler in der NBA, der die Marke knackte. Vor ihm liegen noch Oscar Robertson (181), Earvin "Magic" Johnson (138) und Jason Kidd (107).

"Die Jungs vor mir sind alle in der Hall of Fame. Ich bin einfach nur glücklich, dass ich nun ein Teil dieser Gruppe bin", sagte Westbrook.

In der vergangenen Saison hatte er mit 42 Triple-Doubles einen 55 Jahre alten Rekord gebrochen. Er wurde zum MVP, dem besten Spieler der Saison gekürt. In dieser Spielzeit gelangen ihm bislang 21 Triple-Doubles.

Sollte Westbrook seine Quote beibehalten, dürfte er Kidd und Johnson in den kommenden Jahren überholen. Weniger Spiele als Westbrook brauchten in der NBA-Historie für 100 Triple-Doubles nur Robertson (277 Spiele) und Johnson (656). Westbrook benötigte 736.

Der Top-Scorer der vergangenen Saison könnte in dieser Spielzeit zudem zum besten Vorbereiter der Liga avancieren und auch damit Geschichte schreiben. Er wäre der erste Spieler, der die beiden Bestmarken in aufeinanderfolgenden Jahren aufgestellt hätte. Derzeit liegt Westbrook nach 70 von insgesamt 82 Hauptrundenpartien mit 692 Assists an der Spitze vor LeBron James (603) und James Harden (515).

Die Liste der NBA-Spieler mit den meisten Triple-Doubles:

1. Oscar Robertson 181

2. Magic Johnson 138

3. Jason Kidd 107

4. Russell Westbrook* 100

5. Wilt Chamberlain 78

6. LeBron James* 68

7. Larry Bird 59

8. Fat Lever 43

9. James Harden* 34

10. Bob Cousy 33

*=noch aktiv