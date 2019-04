Er sollte eigentlich schon ausgewechselt werden. Aber Russell Westbrook war noch nicht fertig. Also verweigerte der Spielermacher der Oklahoma City Thunder seinem Trainer Billy Donovan die Gefolgschaft und blieb beim 119:103-Heimerfolg gegen die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA noch so lange auf dem Feld, bis er etwas Historisches geschafft hatte.

Gegen die Lakers gelangen dem Basketball-Superstar 20 Punkte, 20 Rebounds und 21 Assists. Damit ist Westbrook nach Wilt Chamberlain (am 2. Februar 1968 markierte er 22 Punkte, 25 Rebounds und 21 Assists) erst der zweite Spieler der NBA, dem ein Triple-Double mit mindestens 20 Zählern, 20 Rebounds und 20 Assists gelang. Ein Triple-Double schafft ein Spieler, wenn er mindestens zehn Punkte, zehn Rebounds und zehn Assists erreicht. Für Westbrook war es bereits sein 31. Triple-Double der Saison - und das, obwohl er gegen die Lakers zwölf seiner ersten 14 Würfe danebensetzte.

Schröder steuert 15 Zähler und vier Rebounds bei

Nach der Partie war die verweigerte Auswechslung übrigens mit einem Handschlag zwischen Westbrook und Donovan erledigt. Westbrook widmete den Sieg dem kürzlich verstorbenen Rapper Nipsey Hussle. Der wie Westbrook aus Los Angeles stammende Künstler war am Wochenende erschossen worden.

Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder steuerte 15 Zähler und vier Rebounds zum Oklahoma-Erfolg bei, für die Lakers erzielte Moritz Wagner in knapp 26 Minuten Einsatzzeit zehn Punkte und acht Rebounds.

Oklahoma liegt im Westen mit 45 Siegen und 33 Niederlagen nach wie vor auf dem achten Platz. Somit droht bereits in der ersten Runde das Duell mit Meister Golden State Warriors.