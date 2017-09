Oklahoma City Thunder Rekordsumme für NBA-Star Westbrook

Basketball-Star Russell Westbrook hat sich mit den Oklahoma City Thunder auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Wie das NBA-Team mitteilte, unterschrieb der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen Saison einen neuen Vertrag über mehrere Jahre. Zu den Vertragsinhalten machte das Team keine Angaben. Nach Angaben des Sportsenders ESPN handelt es sich jedoch um einen Fünfjahresvertrag, der mit 205 Millionen Dollar (173 Millionen Euro) dotiert ist.

"Ich habe es bereits gesagt, und ich sage es noch einmal, es gibt keinen Ort an dem ich lieber wäre als in Oklahoma City", erklärte Westbrook in einer Mitteilung. Der Point Guard hatte in der abgelaufenen Saison im Durchschnitt seiner 81 Spiele ein Triple-Double erreicht: 31,6 Punkte, 10,4 Assists und 10,7 Rebounds. Das hatte zuvor nur Oscar Robertson in der Saison 1961/1962 geschafft. Westbrook brach außerdem Robertsons Rekord der meisten Triple-Doubles in einer Saison. Der US-Amerikaner von den Cincinnati Royals hatte vor 55 Jahren 41 Mal zweistellige Werte in drei wichtigen Kategorien erreicht. Westbrook gelang dies 42 Mal.

Der neue Vertrag des Superstars beginnt mit der Saison 2018/2019. In der kommenden Saison, die Mitte Oktober startet, beträgt Westbrooks Gehalt 28 Millionen Dollar. Über die kommenden sechs Spielzeiten erhält der 28 Jahre alte Aufbauspieler somit insgesamt 233 Millionen Dollar. Laut ESPN ist dies die höchste garantierte Vertragssumme in der Geschichte der NBA.