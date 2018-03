Lizenzauflagen gesichert NBA-Star Schröder rettet Heimatklub

Das finanzielle Engagement von NBA-Jungstar Dennis Schröder bei seinem früheren Basketballteam in Braunschweig ist beschlossene Sache. Schröder steige zur neuen Saison 2018/2019 als Gesellschafter bei der Basketball Löwen Braunschweig GmbH ein, teilte der Bundesligist mit. Dank der Unterstützung des 24-Jährigen sei die Erfüllung der Lizenzauflagen für die kommende Saison gewährleistet.

"Ich freue mich sehr darüber, zukünftig Gesellschafter bei den Löwen zu sein. Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, meinen Heimatklub zu unterstützen und ich freue mich sehr auf unsere zukünftige Zusammenarbeit", wurde Schröder in der Mitteilung zitiert. Der Nationalspieler war vor seinem Wechsel in die NBA von 2011 bis 2013 für die Niedersachsen aktiv.

Schröder übernimmt die Anteile der Staake Investment, die nach dem Ausstieg des früheren Namenssponsors und Gesellschafters New Yorker eingesprungen war. Die Details seien in der vergangenen Woche zwischen Schröder und Vereinsvertretern in Atlanta besprochen und unterschrieben worden, erklärte der Klub.

Der Aufbauspieler der Atlanta Hawks hatte im Februar angekündigt, sein ehemaliges Bundesligateam unterstützen und gemeinsam mit seinem Bruder in den Standort investieren zu wollen. Ziel sei es, das Team unter den besten fünf Teams der Liga zu etablieren. Schröder engagiert sich bereits beim Fußballzweitligisten Eintracht Braunschweig als Ärmelsponsor.