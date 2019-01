Enes Kanter wird aus Todesangst nicht die Reise seines NBA-Klubs New York Knicks nach London antreten. In der britischen Hauptstadt treten die Knicks am 17. Januar gegen die Washington Wizards an. Der türkischstämmige Center glaubt, er könne wegen seiner Opposition zum türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan umgebracht werden.

"Ich werde nicht mit dem Team nach London reisen - wegen des verdammten Wahnsinnigen, dem türkischen Präsidenten", sagte Kanter nach dem 119:112-Sieg seines Teams über die Los Angeles Lakers. "Es besteht die Möglichkeit, dass ich getötet werde." Dem 26-Jährigen, der in den zurückliegenden Jahren Erdogan mehrfach kritisiert hatte, wurde 2017 die türkischen Staatsangehörigkeit aberkannt. Seither ist Kanter staatenlos.

Kanter ist bekennender Anhänger des im US-Exil lebenden Fethullah Gülen, den die türkische Regierung für den gescheiterten Putschversuch im Jahr 2016 verantwortlich macht. Damals verfasste der Basketballer einen offenen Brief, den er mit Enes (Kanter) GÜLEN unterschrieb.

"Es ist sehr schade, dass sich all das auf meine Karriere auswirkt", sagte Kanter nun. Er wolle sein Team auch in London unterstützen. "Doch wegen dieses einen Verrückten, dieses Wahnsinnigen, dieses Diktators kann ich meinen Job nicht machen."