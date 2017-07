Basketball-Superstar Curry unterschreibt Rekordvertrag bei den Warriors

Die Golden State Warriors haben ihren Superstar Stephen Curry mit einem Rekordvertrag ausgestattet. Das berichten US-Medien übereinstimmend. Demnach soll der 29-Jährige beim aktuellen NBA-Champion in fünf Jahren mehr als 200 Millionen US-Dollar (ca. 175,9 Mio. Euro) verdienen. Curry wäre damit der erste Spieler der NBA-Geschichte, der einen mit mehr als 200 Millionen Dollar dotierten Vertrag besitzt.

In den Verhandlungen zwischen Curry und seinem Manager sowie Klubvertretern sei bereits nach wenigen Minuten Einigkeit erzielt worden, berichtet der TV-Sender ESPN. Der Vertrag werde aber frühestens am Donnerstag unterschrieben. Bisher verdiente Curry bei den Warriors elf Millionen Dollar pro Jahr, nach der neuen Vereinbarung werden es 40 Millionen sein.

Curry hat mit Golden State 2015 und 2017 den Titel gewonnen. 2015 und 2016 wurde er zudem als bester NBA-Spieler der Saison ausgezeichnet.

Zudem wird in der besten Basketball-Liga der Welt ab der kommenden Saison wohl ein weiterer Deutscher spielen. Daniel Theis soll vor einem Wechsel von Bamberg zu den Boston Celtics stehen. Der Rekordmeister will den Transfer des 25-Jährigen in den kommenden Tagen bekannt geben. Nach Dirk Nowitzki, Dennis Schröder und Paul Zipser wäre Theis der vierte Deutsche in der NBA.