NBA-Wechsel von Kyrie Irving  Aus dem Schatten von LeBron

Adrian Wojnarowski ist ein Phänomen. Kündigt der Journalist von ESPN via Twitter einen Transfer in der NBA an, so muss man in der Regel nicht lange warten, bis die offizielle Bestätigung eintrudelt. Wojnarowskis Treffsicherheit ist derart hoch, dass die amerikanische Journaille für seine Voraussagen einen eigenen Begriff geprägt hat: Die "Woj-Bomb."

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war es mal wieder so weit: Wojnarowski ließ eine seiner Bomben platzen, die größte des diesjährigen Sommers: Kyrie Irving, Co-Star von LeBron James bei den Cleveland Cavaliers, wechselt im Tausch für Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic und einen kommenden Draft-Pick zu den Boston Celtics. Es ist ein spektakulärer Deal, ein Blockbuster, wie ihn die amerikanische Sportwelt liebt. Doch überraschend kommt der Transfer nicht.

Sources: Boston, Cleveland nearing deal on Kyrie Irving, but details still working to completion. Isaiah Thomas, Crowder, pick(s) in talks. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 22. August 2017

Schon vor rund einem Monat war bekannt geworden, dass Irving die Verantwortlichen in Cleveland um einen Trade gebeten hatte. Die Nachricht sorgte für Aufruhr und teilweise für Unverständnis: Wieso sollte Irving, der seit seinem ersten Tag in der NBA ein Cavaliers-Jersey trägt, seiner langjährigen Franchise den Rücken kehren? Wieso sollte er nicht länger an der Seite von LeBron James, dem besten Spieler der Welt, um Titel kämpfen wollen?

Irving unzufrieden mit Situation in Cleveland

Die exakten Hintergründe sind nach wie vor unbekannt beziehungsweise unbestätigt. Es gilt jedoch als sicher, dass Irvings Stellung im Team eine große Rolle gespielt hat. Der 25-jährige Point Guard gehört zur absoluten Basketball-Elite, er ist vierfacher NBA-All-Star, doch an der Seite von James spielte er in den vergangenen drei Jahren nur die zweite Geige. Als solche brachte er es in der vergangenen Saison immer noch auf 25,2 Punkte pro Spiel, doch augenscheinlich möchte Irving mehr.

Bei den Celtics dürfte man seinem Wunsch entsprechen. Zwar verpflichtete die traditionsreiche Franchise aus Boston in diesem Sommer bereits einen Topstar, Gordon Hayward von den Utah Jazz, doch als Spielmacher und vielseitigste Offensivoption wird Irving die Nummer 1 im Angriff sein. In Kombination mit Center Al Horford, ebenfalls mehrfacher All-Star, verfügen die Celtics nun über drei herausragende Spieler an der Spitze eines gut besetzten Teams, das mit den Cavaliers um die Vorherrschaft im Osten konkurrieren wird.

Doch der Preis, den man dafür zahlen musste, ist hoch: Mit den Verträgen für Irving (drei Jahre, 60 Millionen Dollar) und Hayward (vier Jahre, 128 Millionen) hat Boston seinen finanziellen Spielraum eingetauscht gegen die Chance, sofort um einen Titel zu spielen. Geht das Unterfangen schief, kann Boston in Zukunft nicht um die attraktiven Spieler der Liga mitbieten.

Cleveland vor ungewisser Zukunft

Und die Cavaliers? Die NBA-Champions von 2016 stehen vor einer richtungsweisenden Spielzeit. Mit Isaiah Thomas stößt einer der besten und nervenstärksten Scorer der vergangenen Saison (28,9 Punkte) zum Team. Defensiv allerdings agiert der nur 1,75 Meter große Spielmacher auf noch niedrigerem Niveau als Irving, der selbst schon zu den schlechtesten Verteidigern der Liga gehört. Somit wird Thomas die große Schwachstelle aus den letztjährigen NBA-Finals gegen Golden State, die Defense, nicht schließen können.

Jae Crowder wiederum, der ebenfalls in den Irving-Trade verwickelt ist, ist zwar ein fähiger Flügelverteidiger mit tadelloser Einstellung, allerdings auch nur ein Rollenspieler und niemand, der unterm Strich den Unterschied ausmachen kann. Und Ante Zizic, der dritte Spieler im Bunde, muss als junges Center-Talent seine NBA-Tauglichkeit erst noch unter Beweis stellen.

Nach der eindeutigen Finals-Pleite gegen die Golden State Warriors konnten sich die Cavaliers also nicht entscheidend verbessern, wohingegen der amtierende Champion neue Verträge mit seinen Superstars Stephen Curry und Kevin Durant aushandelte und obendrein mehrere hochklassige Rollenspieler verpflichtete.

Dadurch ist in Cleveland nicht nur die Chance auf einen Titelgewinn gesunken, sondern auch die, LeBron James zu halten. Der aktuell beste Basketballer des Planeten steht nicht bedingungslos loyal zu seinen Cavaliers, für ihn zählt die Aussicht auf Meisterschaften. Da James 2018 das Recht hat, aus seinem Vertrag auszusteigen, könnte er sich nach Ablauf der kommenden Saison einer anderen, vielversprechenderen Franchise anschließen. Zum selben Zeitpunkt läuft auch der Kontrakt von Thomas aus.

Je nach Saisonverlauf könnten die Cavaliers daher schon in einem Jahr ohne ihre beiden Top-Stars dastehen. Sollte man in den NBA-Finals erneut den Golden State Warriors unterliegen, oder aber schon vorher scheitern, etwa an den erstarkten Celtics, wäre dieses Szenario durchaus wahrscheinlich. In jenem Fall stünde Cleveland ein "Rebuild" bevor, der Neuaufbau des Teams. Und Transfer-Orakel Wojnarowski hätte mindestens zwei neue "Woj-Bombs" zu vermelden.