Neuer Modus für All-Star-Game der NBA "Ost gegen West" wird eingemottet

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA hat einen neuen Modus für das alljährliche All-Star Game beschlossen. Wie die Liga mitteilte, wird es das klassische Duell zwischen der Eastern Conference gegen die Western Conference ab 2018 nicht mehr geben. Künftig werden stattdessen zwei von den Fans gewählte Kapitäne abwechselnd Spieler auswählen - und zwar unabhängig von der Conference, in der diese spielen.

"Ich bin begeistert, was die Spieler und die Liga getan haben, um das All-Star Game zu verbessern", sagte Chris Paul, Profi der Houston Rockets und Präsident der Spielervereinigung NBPA. Die Spieler erhoffen sich bei dem Show-Match mehr Wettbewerb. Zusätzlich soll bei der Veranstaltung Geld für gemeinnützige Zwecke gesammelt werden.

An der grundsätzlichen Auswahl der 24 Spieler des All-Star-Spiel ändert sich aber wenig: Die zehn Starter werden weiter von Fans, aktuellen Spielern und Journalisten gewählt, die 14 zusätzlichen Spieler von den Cheftrainern der NBA-Klubs bestimmt. Aus dieser Auswahl stellen nun im nächsten Schritt die beiden Kapitäne ihr Team zusammen. Kapitäne sind die beiden Starter, die in ihren Conferences jeweils die meisten Stimmen erhalten haben. Das All-Star Game 2018 wird am 18. Februar in Los Angeles stattfinden.

Die amerikanische Football-Profiliga NFL war zwischen 2014 und 2016 in ihrem All-Star-Spiel ebenfalls vom Duell zwischen den beiden Conferences AFC und NFC zu einem Modus mit zwei Hall-of-Fame-Kapitänen umgeschwenkt, kehrte 2017 aber wieder zum alten Vergleich zurück.