Marathon Keitany triumphiert erneut in New York

Der Kenianerin Mary Keitany ist beim New-York-Marathon der Hattrick gelungen. Als zweite Läuferin nach der legendären Grete Waitz aus Norwegen schaffte es Keitany dreimal nacheinander in der US-Metropole zu triumphieren. Die 34-Jährige siegte bei der 46. Auflage in 2:24:26 Stunden vor Sally Kipyego (Kenia/2:28:01 Stunden) und Marathon-Debütantin Molly Huddle aus den USA (2:28:13).

"Ich bin begeistert, dass ich dreimal gewonnen habe - es war nicht einfach, aber ich habe es geschafft", sagte Keitany: "Das bedeutet mir viel." Die 2011 verstorbene Waitzhatte insgesamt neunmal in New York gewonnen. Der erste Hattrick gelang ihr von 1978 bis 1980, von 1982 bis 1986 gewann die frühere Weltrekordlerin gleich fünfmal in Serie.

Bei den Männern setzte sich nach 42,195 Kilometern Weltmeister Ghirmay Ghebreslassie aus Eritrea in 2:07:51 Stunden vor Lucas Rotich (Kenia/2:08:53) sowie Abdi Abdirahman (USA/2:11:23) durch.