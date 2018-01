NFL-Quarterback Case Keenum Wichtiger Wikinger

Brett Favre mit Case Keenum zu vergleichen, ist unter NFL-Fans fast schon eine Majestätsbeleidigung. Favre gilt als herausragender Quarterback, er ist zum Beispiel der Spielmacher mit den zweitmeisten Passing-Yards der NFL-Geschichte und hat einmal den Super Bowl gewonnen. Keenum dagegen gilt als mittelmäßiger Quarterback, den ein Team besser auf die Bank setzen sollte - bisher jedenfalls.

Denn das hat sich in dieser Saison geändert. Keenum spielt überraschend stark und hat sein Team, die Minnesota Vikings, zum ersten Playoff-Sieg seit 2009 geführt. Der Quarterback damals hieß: Brett Favre.

Die Vikings stehen nun im Halbfinale der amerikanischen Profi-Football-Liga und kämpfen um den Einzug in den Super Bowl. Dass die Mannschaft aus Minneapolis es so weit geschafft hat, ist überraschend. Denn Keenum ist auf der Quarterback-Position der Ersatzmann vom Ersatzmann.

AFP Case Keenum (links)

Die eigentliche Nummer eins auf der im American Football so wichtigen Spielmacher-Position heißt bei den Vikings Teddy Bridgewater. Er verletzte sich vor der Saison 2016/2017 so schwer, dass er seitdem lediglich auf einen Kurzeinsatz kam - in einem Spiel, in dem der Sieg für die Vikings bereits feststand. Bridgewaters Ersatzmann, Sam Bradford, verletzte sich gleich zu Beginn der laufenden Saison und lief lediglich in zwei Partien auf.

Darum muss Case Keenum ran. Der 29-Jährige ist mit 1,85 Metern recht klein für einen Quarterback, das Gardemaß beginnt bei 1,90 Meter. In der vergangenen Saison warf Keenum in zehn Spielen für die Los Angeles Rams neun Touchdowns und elf Interceptions. In den vier Spielzeiten zuvor stand er nur 16 Mal auf dem Feld.

In dieser Saison hat sich Keenum jedoch gesteigert, er steht bei 23 Touchdowns und acht Interceptions. Er spielt zuverlässig und kann auch in schwierigen Momenten liefern. So führte er sein Team in den letzten Sekunden des Playoff-Spiels mit einem tollen Pass doch noch zum Sieg gegen die New Orleans Saints.

"Er hatte nie die Chance, als Starter durchzuspielen. Jetzt hat er sie", sagt Björn Werner. Der ehemalige NFL-Profi ist nun als Experte tätig und kommentierte das Spiel der Vikings gegen die Saints. Keenum könne ein Spiel richtig gut verwalten, ähnlich wie Russell Wilson, sagt Werner. Wilson gehört zu den besseren Quarterbacks der NFL, er spielt für die Seattle Seahawks.

Dass die Vikings im Halbfinale der NFL-Playoffs stehen, ist auch Keenums Verdienst - aber nicht nur. Der Quarterback profitiert von seinen Mitspielern. Im Angriff stehen ihm zum Beispiel mit Adam Thielen, Stefon Diggs und Kyle Rudolph gleich drei gute Passempfänger zur Verfügung. Dazu kommt eine starke Verteidigung: Kein NFL-Team ließ in der regulären Saison weniger gegnerische Punkte (knapp 16) und Yards (rund 276) pro Partie zu.

"Mein Team glaubt an mich und wir spielen ein System, in dem ich erfolgreich sein kann", schreibt Keenum auf "The Player's Tribune". "Wir sind eine großartige Truppe, die sich sehr nahe steht." Vikings Cheftrainer Mike Zimmer sagt über seinen Quarterback: Keenum habe das Gefühl, er würde von den Leuten unterschätzt. "Er will ihnen beweisen, dass sie falsch liegen", so Zimmer.

Keenums Vertrag läuft nach der Saison aus

Für Keenum geht es allerdings nicht nur darum und um den Einzug in den Super Bowl. Nach der Saison läuft sein Vertrag bei den Vikings aus. Mit seiner guten Leistung empfiehlt er sich für das Team. In der kommenden Saison wird Keenum wohl aber kaum als Ersatzmann auflaufen wollen.

Der Klub aus Minnesota muss sich überlegen, welche Quarterbacks gehalten werden sollen. Denn auch die Verträge von Bridgewater (25 Jahre alt) und Bradford (30 Jahre) laufen aus. Es gibt in der NFL einige Klubs, die auf der Quarterback-Position schwach besetzt sind und an Keenum interessiert sein dürften.

Bevor sich Keenum und die Vikings jedoch mit diesem Thema beschäftigen, kann der gebürtige Texaner mit der Mannschaft noch etwas Historisches erreichen - Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen die Philadelphia Eagles in der Nacht von Sonntag auf Montag (0.40 Uhr, TV: ProSieben; Stream: DAZN). Dadurch würden die Vikings in das Endspiel einziehen und als erstes Team in der Geschichte des Super Bowls im heimischen Stadion um die Meisterschaft spielen.

Und das mit dem Ersatz-Quarterback vom Ersatz-Quarterback.