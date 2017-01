Dallas in den NFL-Playoffs Gute Zeiten für Western-Freunde

Als Peyton Manning im Februar 2016 die Vince-Lombardi-Trophy in den Konfetti-Himmel von San Francisco reckte, war er am Ziel seiner Träume angekommen. Der Quarterback der Denver Broncos hatte soeben im letzten Spiel seiner 18-jährigen NFL-Laufbahn seinen zweiten Super Bowl gewonnen. Damit war der "Sheriff" seit Gründung der US-amerikanischen Football-Liga im Jahr 1920 der erste Spielmacher, der zwei Titel mit verschiedenen Mannschaften erringen konnte.

Weil sich in der aktuellen Spielzeit die Dallas Cowboys eindrucksvoll um die Nachfolge des Sheriffs bewerben, haben Western-Metaphern auch nach Mannings Karriereende Hochkonjunktur in der Football-Berichterstattung. Das Bemerkenswerte an der Story ist: Das Team aus Texas hat es besonders zwei Liganeulingen zu verdanken, als ernstzunehmender Titelaspirant gehandelt zu werden.

Debütsaison der Superlative

Der 23 Jahre alte Passgeber Dak Prescott, der von Verletzungen der beiden Stammquarterbacks profitierte, legt eine phänomenale erste Spielzeit hin. Mit Pässen über 3667 Yards Raumgewinn leitete er bisher 23 Touchdowns ein, nur vier seiner 459 Wurfversuche landeten in den Armen des Gegners. Seine Quote abgefangener Bälle (sog. Interceptions) von 0,9 Prozent stellt genauso einen Rookie-Rekord dar wie die 13 Saisonsiege, die er als Starter in seiner Premierenspielzeit einfuhr. Zusätzlich trug Prescott noch sechs Bälle eigenhändig in die gegnerische Endzone.

Auch der zwei Jahre jüngere Running Back Ezekiel Elliott überzeugte sofort. Bereits nach zehn Spielen hatte der Ballträger den Vereinsrekord von 1977 für Debütanten in puncto erlaufener Yards übertroffen. 15 Touchdowns sowie der Jahresbestwert von 1631 Yards standen am Ende der regulären Saison für ihn zu Buche. Die Marke von 1000 geworfenen bzw. 500 erlaufenen Yards hatten die Hochbegabten bereits nach fünf Spielen erreicht. Zur Belohnung wurde das Duo in das alljährliche Allstar-Match, den Pro Bowl, berufen. Auch das - selbstverständlich - bisher einzigartig in der NFL-Historie.

Die unbesungenen Helden der Cowboys

Spielerisch hat sich die Mannschaft im Saisonverlauf deutlich gesteigert. Während Prescott zunächst noch hauptsächlich auf kurze Pässe und Ballübergaben an Elliott zurückgriff, wurde das Angriffsspiel mit wachsendem Selbstvertrauen des Ballverteilers variantenreicher. Eine der besten Offensive Lines der NFL hält dem Jung-Quarterback zudem zuverlässig die Gegenspieler vom Leib. Prescott traut sich daher immer mehr, auch seine Receiver um den erfahrenen Jason Witten und Dez Bryant (drei bzw. acht Saison-Touchdowns) mit langen Bällen zu suchen. Das Resultat lässt sich sehen: Im Anschluss an die Auftaktpleite gegen die New York Giants (19:20) blieb Dallas elf Spiele ungeschlagen. Die reguläre Spielzeit beendeten die Cowboys mit einer Bilanz von 13:3 Siegen. Nie in ihrer Vereinsgeschichte schlossen sie besser ab.

Überhaupt darf man den Anteil der Verteidigungsarbeit am Erfolg der Cowboys nicht unterschätzen. Entgegen ihrem schlechten Ruf stellt Dallas mit 306 zugelassenen Punkten die fünftbeste Defensive der Liga. Passverteidiger auf Top-Niveau fehlen zwar, doch Linebacker Sean Lee sorgt für Stabilität im Zentrum. Der 30 Jahre alte Pro Bowler (bisher 93 Tackles) und seine Nebenleute profitieren aber auch von ihrer dominanten Offensive, die ihr während der Spiele viel Zeit zum Erholen verschafft.

Die große Reifeprüfung für die Frühreifen

Am Sonntag (ab 22.40 Uhr, live im Free-TV auf Sat.1) steht nun die erste Bewährungsprobe für Dallas an. Im Viertelfinale gegen Green Bay kommt es zum Generationenduell der Spielmacher: Die Packers, die erst gegen Ende der Saison richtig auf Touren kamen, werden vom 33-jährigen Aaron Rodgers angeführt. Der Super-Bowl-Champion von 2011 warf zuletzt 22 Touchdown-Pässe in Folge ohne eine Interception. Mit einer Serie von sieben Siegen reist Green Bay selbstbewusst nach Texas.

Falls Dallas' junge Schlüsselspieler diese Hürde nehmen und anschließend ihr Debütjahr mit dem Finaleinzug krönen, wäre Prescott der erste Rookie-Quarterback, der in einem Endspiel startet. Und natürlich auch der erste, der es gewinnen würde. Damit hätte der Nachwuchs-Cowboy dann ebenfalls einen besonderen Platz in den NFL-Annalen sicher. Genau wie sein Vorgänger in der Siegerliste, "Sheriff" Peyton Manning. Und auch die Liebhaber von Wild-West-Wortspielen unter den Footballfans dürften vorerst weiter auf ihre Kosten kommen.