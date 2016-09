Start der NFL Broncos gewinnen Spiel eins nach Manning

Super-Bowl-Sieger Denver Broncos hat das Auftaktmatch der neuen Saison in der National Football League (NFL) knapp gewonnen. Gegen die Carolina Panthers siegten die Broncos in der Neuauflage des vergangenen Super Bowls 21:20 (7:17).

In einer spannenden Partie sah es zunächst nach einem Erfolg der favorisierten Panthers aus. Angeführt von Quarterback-Star Cam Newton lag Carolina zur Pause 17:7 in Führung. Als Nachfolger des zurückgetretenen Peyton Manning wurden die Broncos von Trevor Siemian angeführt. In der ersten Hälfte warf er zwei Interceptions, brachte aber im Schlussviertel zwei Touchdown-Drives durch und sorgte so mit für den Sieg. Siemian brachte 18 von 26 Pässen an den Mitspieler und warf insgesamt 178 Yards.

Neun Sekunden vor Schluss verpassten es die Panthers, die Begegnung erneut zu drehen. Kicker Graham Gano vergab dabei aus 50 Yards die Chance zu einem Field Goal.

Bereits vor dem Beginn hatte Broncos-Star Brandon Marshall für Aufsehen gesorgt, als er während der US-Hymne kniete und sich nicht der Flagge zuwandte. Der Linebacker des Titelverteidigers zeigte somit Solidarität mit Colin Kaepernick (San Francisco 49ers), der in den Vorbereitungsspielen mit dieser Protestaktion gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert hatte.