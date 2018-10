Quarterback-Star Drew Brees hat beim Heimspiel seiner New Orleans Saints einen neuen Rekord in der amerikanischen Football-Liga NFL aufgestellt. Mit einem 62-Yard-Touchdown-Pass auf Tre'Quan Smith im zweiten Viertel brach der 39-jährige Spielmacher in der Nacht von Montag auf Dienstag die bisherige Bestmarke von Peyton Manning, der es in seiner Karriere auf insgesamt 71.940 Pass-Yards brachte. Brees liegt nun bei 72.103 Yards.

Beim 43:19 (26:13)-Erfolg der Saints gegen die Washington Redskins kam Brees am Ende auf 363 Yards und drei Touchdowns. Nach seinem Rekordwurf wurde das Spiel kurz unterbrochen. Brees bekam feierlich den Spielball überreicht. Der Quarterback der Saints gilt als einer der besten Spielmacher der NFL-Geschichte, ist international aber vergleichsweise unbekannt. Der Grund: Brees hat in seiner Karriere "nur" einen Super Bowl gewonen.

Der bisherige Pass-Rekordhalter Manning ließ es sich nicht nehmen, in einem kuriosen Video zu gratulieren. "Drew, tausend Tage lang habe ich den Allzeit-Passrekord in der NFL gehalten", sagt Manning in dem Clip, während er Tomaten schneidet. "Und ich muss dir sagen, es waren die besten tausend Tage meines Lebens. Dank dir ist das jetzt vorbei, du hast mir das kaputtgemacht - also vielen Dank. Mir bleibt jetzt nichts mehr, ich kann nur noch meine Tomaten zerteilen, Abendbrot für meine Familie machen und diesen Salat zubereiten."

PSA: message from Peyton Manning pic.twitter.com/DcZ8eTfXw8 — New Orleans Saints (@Saints) 9. Oktober 2018

Um dann in ernsterem Tonfall zu ergänzen: "Du hast das auf die richtige Art gemacht. All deine harte Arbeit und Hingabe haben sich ausgezahlt. Ich bin stolz auf dich - viel Glück noch auf dem Weg."

Brees absolviert aktuell seine 18. NFL-Saison. Fünf Jahre spielte er für die San Diego Chargers, die ihn 2001 als Nummer-zwei-Pick verpflichtet hatten. Im März 2006 wechselte er zu den Saints. Mit New Orleans gewann er 2009 die Meisterschaft.