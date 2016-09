Nach zahlreichen Verletzungen NFL steckt 100 Millionen Dollar in besseren Kopfschutz

Die US-Profi-Liga NFL will 100 Millionen Dollar investieren, um die Gefahr von Kopfverletzungen beim American Football zu reduzieren. Das gab Commissioner Roger Goodell bekannt. "Play Smart. Play Safe" heißt die neue Gesundheitsoffensive.

Die Initiative soll den "Fortschritt bei Prävention, Diagnose und Behandlung von Kopfverletzungen vorantreiben", so Goodell. Das Geld wird sowohl für die medizinische Forschung als auch für die Weiterentwicklung von Material und Sicherheitsausrüstung zur Verfügung gestellt.

Keine Sportart verzeichnet mehr Gehirnverletzungen als American Football. Wenn die Spieler mit ihrer Körpermasse aufeinanderprallen, entstehen gewaltige Kräfte, die auch Schutzhelme nicht komplett abfedern können.

Die NFL hat bereits ein umfangreiches Regelwerk zum Umgang mit betroffenen Spielern eingeführt. So soll nach einem heftigen Kopfstoß direkt auf eine mögliche Gehirnerschütterung geprüft werden, im Verdachtsfall wird der Spieler sofort aus dem Verkehr gezogen.

Zum Auftakt der neuen Saison war die Liga aber am Wochenende erneut in die Kritik geraten, weil Quarterback Cam Newton von den Carolina Panthers bei zahlreichen Kollisionen von Helmen seiner Gegenspieler am Kopf getroffen worden war und das sogenannte "Concussion Protocol", das den Umgang mit Kopfverletzungen regelt, nicht angewendet worden war.

In verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen wurde bereits ein Zusammenhang zwischen den vielen Kopfstößen und Krankheiten wie Alzheimer, Depressionen und Demenz gefunden.