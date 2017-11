Jubeln nach NFL-Vorschrift Gesetzliche Feiertage

Einiges ist in der aktuellen Spielzeit der National Football League (NFL) gleichgeblieben: Wenn es brenzlig wird, rettet Quarterback-Star Tom Brady seine New England Patriots. Und den Cleveland Browns fällt es immer noch schwer, Spiele zu gewinnen. Einiges ist aber auch neu: Angeführt von ihren jungen Quarterbacks überraschen die Philadelphia Eagles und die L.A. Rams bislang die Liga. Und: Die Fans werden neuerdings mit einfallsreichen Jubeleinlagen unterhalten.

Gleich mehrere Teams sind besonders kreativ geworden, ein paar Beispiele: Bereits in der Saisonvorbereitung sprangen Spieler der Detroit Lions imaginär Seil. Am zweiten Spieltag lud Steelers-Wide-Receiver Martavis Bryant seine Teamkollegen in der Endzone zu einer Würfel-Partie ein. Die innovativsten Einlagen kamen bisher wohl von den Minnesota Vikings: Erst amüsierten sie die Zuschauer mit der US-Variante von "Der Plumpsack geht 'rum", ehe sie fünf Spieltage später ein Gruppenbockspringen aufführten. Konkurrenz bekamen sie dabei vor allem aus Kansas City, präsentierten die Chiefs Anfang November doch eine stattliche Sackhüpf-Pantomime.

Möglich macht den kreativen Wettstreit eine Regeländerung, die zu Saisonbeginn in Kraft getreten ist. Seit 1984 reguliert die Liga die Art, wie Footballer das Erreichen der gegnerischen Endzone zelebrieren dürfen. Damals hatten Spieler aus Washington mit einer einstudierten Jubel-Choreografie für Aufsehen gesorgt.

Doch nicht allen Gegnern gefiel das: Zwei Akteure der Dallas Cowboys störte das kollektive "High Five"-Ritual der Redskins. Daraufhin griffen Liga-Funktionäre ein und stuften derlei Feierlichkeiten als "ausschweifenden Jubel" ein. Wer fortan mit seinen Feiergesten den Rivalen verhöhnte oder beleidigte, das Spiel überdurchschnittlich lange verzögerte oder eingeübte Jubel-Gesten (in der Gruppe oder alleine) aufführte, wurde mit Geldstrafen und Spielsperren sanktioniert.

Was 1984 seinen Anfang genommen hatte, wurde 2006 nochmals gründlich spezifiziert: Die Verantwortlichen präzisierten die zuvor eher vagen Regelpassagen, einzelne Gesten wurden auf den Index gesetzt. Spieler durften keine Hilfsmittel (wie Handtücher, das Field-Goal-Gestänge oder den Ball) in ihre Triumphtänze mit einbeziehen, auch sich auf den Boden zu legen wurde unter Strafe gestellt. Wer dagegen verstieß, musste den nachfolgenden Kick-Off 15 Yards weiter hinten als üblich ausführen.

End zone SACK RACE! pic.twitter.com/PIz355ypgr — Kansas City Chiefs (@Chiefs) 5. November 2017

In Folge der Regulierung feierten zahlreiche Spieler Touchdowns tatsächlich mit gebremsten Emotionen. Allzu oft wurden die Regelkataloge der NFL aber missachtet. Die Konsequenz: Sanktionen stiegen in den vergangenen Jahren um ein Vielfaches. Seit 2012 verzehnfachten sich die Schiedsrichterstrafen für "unsportliches Verhalten" nach Touchdowns beinahe, stiegen von drei auf 29 im Jahr 2016. Die ausgesprochenen Strafgelder summierten sich am Ende der Vorsaison auf rund 330.300 US-Dollar, 2015 waren es noch rund 66.500 Dollar gewesen.

Für ihre rigiden Vorschriften erntete die Liga viel Kopfschütteln. Umso größer fiel dann die Vorfreude aus, als die NFL vor Beginn dieser Spielzeit entschärfte Feier-Regeln verabschiedete. Die Spieler und das Publikum danken es.