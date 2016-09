NFL wieder in Los Angeles Siegreiche Rückkehr nach 22 Jahren

Im ersten NFL-Spiel in Los Angeles seit 1994 haben die L.A. Rams ihren Heimauftakt gegen die Seattle Seahawks 9:3 gewonnen. Die Rams waren im Sommer aus St. Louis zurück nach Los Angeles gezogen. Bis 2019 tragen sie im Memorial Coliseum der University of Southern California ihre Heimspiele aus, dann soll ihr neues, für 2,5 Milliarden Dollar errichtetes Stadion im nahen Inglewood fertig sein. Nach der Niederlage bei den San Francisco 49ers in der Vorwoche war der Sieg gegen Seattle der erste Rams-Erfolg seit dem Umzug von St. Louis in die alte Heimat.

Auf den ersten Touchdown muss L.A. allerdings noch immer warten. Den Sieg gegen Seattle vor 91.046 Fans stellte Kicker Greg Zuerlein mit drei verwandelten Field Goals sicher. Unter den zahlreichen prominenten Zuschauern war unter anderem Basketball-Superstar LeBron James.

Ebenfalls erfolgreich waren die New England Patriots, die auch das zweite Spiel ohne Star-Quarterback Tom Brady gewonnen haben. Die ersatzgeschwächte Mannschaft des derzeit verletzten deutschen Profis Sebastian Vollmer setzte sich gegen die Miami Dolphins 31:24 durch, musste allerdings einen erneuten personellen Rückschlag hinnehmen. Brady-Ersatz Jimmy Garoppolo verletzte sich im zweiten Viertel an der rechten Schulter, für ihn kam Rookie Jacoby Brissett aufs Feld.

Brady ist wegen seiner Verwicklung in den "Deflategate" genannten Skandal um zu schwach aufgepumpte Bälle noch für die kommenden beiden Saisonspiele gesperrt. Garoppolo hatte die Patriots zunächst mit drei Touchdown-Pässen klar in Führung gebracht, bevor er von Dolphins-Linebacker Kiko Alonso hart attackiert wurde und das Spiel nicht fortsetzen konnte.

AFP Ein fassungsloser Fan der Cleveland Browns

Die Pechsträhne der Cleveland Browns hält weiter an. Der neue Star-Quarterback Robert Griffin III hatte sich im ersten Spiel verletzt und droht die ganze Saison mit einer Schulterverletzung zu verpassen. Ohne Griffin führten die Browns gegen die Baltimore Ravens schon im ersten Viertel 20:0, verloren aber dennoch 20:25.