NFL-Playoffs New England und Atlanta erreichen Super Bowl

Die New England Patriots und die Atlanta Falcons haben den 51. Super Bowl erreicht. Topfavorit New England setzte sich im Playoff-Halbfinale gegen die Pittsburgh Steelers 37:16 (17:9) durch. Atlanta besiegte ebenso deutlich die Green Bay Packers 44:21 (24:0). Das Endspiel um die Meisterschaft in der nordamerikanischen National Football League (NFL) wird am 5. Februar in Houston ausgetragen (0.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Für die Patriots ist es die neunte Super-Bowl-Teilnahme. Für Star-Quarterback Tom Brady und Coach Bill Belichick ist es die Chance auf den fünften gemeinsamen Titel für den Klub. 2001, 2003, 2004 und 2014 gewannen sie die Meisterschaft. Gegen die Steelers stellte Brady einen neuen Playoff-Klubrekord für die meisten erworfenen Yards Raumgewinn auf (384 Yards) und gab zudem drei Touchdown-Pässe. Eine starke Leistung zeigte auch Chris Hogan, der Pässe für 180 Yards Raumgewinn und zwei Touchdowns fing. Für den bisher recht unbekannten Wide Receiver war es das beste Spiel seiner Karriere.

Die Falcons stehen zum zweiten Mal nach 1998 im Super Bowl. Quarterback Matt Ryan untermauerte seinen Status als Favorit auf die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Saison mit einem starken Auftritt. Beim letzten Spiel im Georgia Dome, der zugunsten einer neuen Spielstätte abgerissen wird, glänzte der 31-Jährige mit Pässen für vier Touchdowns, 392 Yards Raumgewinn und einem selbst erlaufenen Touchdown.