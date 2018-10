Quarterback-Duell Brady vs. Mahomes 83 Punkte - Patriots gewinnen Spektakel gegen Kansas

Auf der einen Seite stand mit Tom Brady einer der erfolgreichsten Profis der NFL-Geschichte, ihm gegenüber der vielleicht aufregendste Youngster der US-Football-Liga: New England Patriots gegen Kansas City Chiefs - das war auch das Duell zwischen den Quarterback-Generationen Brady und Patrick Mahomes, 23 Jahre und ein großes Versprechen für die Zukunft.

Am Ende behielt der Routinier die Oberhand. Der 41-jährige Brady führte sein Team zu einem 43:40-Sieg. Das Spektakel wurde erst durch ein Field Goal in der letzten Sekunde von Kicker Steven Gostkowski entschieden. Damit haben die Patriots ihren dritten Sieg in Folge gefeiert. Mahomes und seine Teamkollegen kassierten die erste Saisonniederlage im sechsten Spiel.

He did it again.



Highlights from Tom Brady's 200th regular season victory! #KCvsNE pic.twitter.com/hvwFkGVvye — NFL (@NFL) 15. Oktober 2018

Für Brady war es zugleich der 200. Regular-Season-Erfolg seiner Karriere. Insgesamt kam der fünffache Super-Bowl-Champion auf 340 Yards sowie zwei Touchdowns, einen per Pass und einen per Lauf. Sein Gegenüber Mahomes warf vier Touchdowns und 352 Yards.

Es war ein spektakuläres Match. Die Chiefs lagen zur Halbzeit deutlich 9:24 in Rückstand und machten es mit einer beeindrucken Aufholjagd noch einmal spannend. Gut möglich, dass sich die beiden starken Teams in den Playoffs wiedersehen.

Brady spielt seit dem Jahr 2000 in der NFL, Mahomes war damals gerade vier Jahre alt. "Brady ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Quarterback der Geschichte", hatte Mahomes im Vorfeld gesagt: "Ich habe von ihm eine ganze Menge gesehen, als ich am College gespielt habe, Dinge, die ich in mein Spiel einfließen ließ."

