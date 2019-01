Die Regular Season ist beendet, nun sind in der NFL die Playoffs gestartet. Und die Gewinner der ersten beiden Partien heißen: die Dallas Cowboys und die Indianapolis Colts. Indianapolis setzte sich bei den Houston Texans im AFC-Wildcard-Spiel souverän 21:7 durch. Im Wildcard-Spiel der NFC gewann Dallas zu Hause gegen die Seattle Seahawks 24:22. Die spektakulärste Szene des Spiels war hier letztlich auch die entscheidende.

Gut zwei Minuten vor dem Ende des vierten Viertels hatten die Cowboys den Ball 17 Yards vor der Endzone. Dak Prescott lief selbst mit dem Ball los und sprang in Richtung Endzone, aber Seattles Tedric Thomson warf sich entscheidend in die Beine des Dallas-Quarterbacks. Prescott überschlug sich und landete Zentimeter vor der Endzone, ohne den Ball zu verlieren. Den anschließenden Spielzug vollendete der 25-Jährige selbst, indem er den Ball in die Endzone trug: Touchdown. Und nach dem Extrapunkt stand es 24:14 für die Cowboys.

Weniger als eine Minute später schaffte es auch Seattle, als Tabellenzweiter seiner Division durch eine Wildcard in die Playoffs eingezogen, in die Endzone. Die Seahawks spielten den Zusatzversuch aus und holten so zwei weitere Punkte (Two-Point Conversion). Danach ließen die Cowboys aber keine Gefahr mehr aufkommen und so sicherte sich der fünfmalige Superbowl-Champion den Einzug ins Viertelfinale.

Zuvor hatte es lange gedauert, bis eine der Offensiven die Verteidigung des Gegners entscheidend überwinden konnte. Erst kurz vor Ende des zweiten Viertels gelang Dallas der erste Touchdown des Spiels - mit anschließendem erfolgreichen Zusatzversuch zum 10:8. Seattle ging zwar durch den eigenen ersten Touchdown und eine anschließende Two-Point Conversion nochmals 14:10 in Führung, dann aber drehte Dallas das Spiel - auch durch den spektakulären Einsatz von Quarterback Prescott.

Im Viertelfinale kämpfen die Cowboys am kommenden Wochenende entweder gegen die New Orleans Saints oder die Los Angeles Rams um den ersten Einzug ins Playoff-Halbfinale seit 1995.

Die Indianapolis Colts, wie Seattle durch eine Wildcard in die Playoffs eingezogen, hatten in der ersten Runde deutlich weniger Probleme als Dallas. Schon zur Pause stand es gegen die Houston Texans durch drei Tochdowns 21:0. Die Texans verkürzten erst im vierten Viertel auf 21:7, hatten aber keine Chance mehr auf den Einzug ins Viertelfinale. Dort treffen die Colts am Samstag auf die Kansas City Chiefs. (Lesen Sie hier eine Analyse zur sportlichen Ausgangslage der Colts)