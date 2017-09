Protestaktionen in der NFL "Einige sollten die Augen öffnen"

Zur Person Getty Images Markus Kuhn, Jahrgang 1986, ist ein ehemaliger deutscher American-Football-Profi. Er war vier Jahre lang für die New York Giants in der NFL aktiv (2012-2015). Seit seinem Karriereende ist er als TV-Experte und Co-Kommentator tätig.

Spiegel Online: Herr Kuhn, wie haben Sie die Protestwelle am 3. Spieltag der NFL wahrgenommen?

Kuhn: Hier in den USA herrscht bereits seit einiger Zeit große Aufruhr. Vor allem, nachdem Colin Kapernick begonnen hatte, bei der Hymne das Knie zu beugen anstatt zu stehen. Das schlägt immer größere Wellen. Nun haben die Äußerungen von Präsident Donald Trump offenbar viele andere Spieler oder sogar ganze Teams dazu motiviert, während der Hymne zu protestieren.

Spiegel Online: Die Medien reagierten überwiegend positiv, auf den Zuschauerrängen allerdings wurden die protestierenden Spieler teilweise lautstark ausgebuht. Was halten sie davon?

Kuhn: Viele Fans wollen nur ihren Sport sehen. Sie denken sich: Ihr seid Sportler, warum redet ihr überhaupt über Politik? Im US-Sport heißt es oft: Don't mix politics with sports.

Spiegel Online: Es scheint außerdem, als seien die Gründe für die Protestaktionen vielen nicht bewusst.

Kuhn: Stimmt. Keiner der Spieler protestiert gegen die Nationalhymne, sie protestieren während der Hymne. Es geht ihnen um die Ungleichheit zwischen Schwarzen und Weißen.

Spiegel Online: Können Sie das nachvollziehen?

Kuhn: Wenn man, wie ich, zehn Jahre hier in den USA lebt, dann sieht man diese Ungleichheit schon. Leider Gottes hat man es allgemein als Schwarzer in den USA nicht so gut wie als Weißer. Und es ist richtig, dass man darauf aufmerksam macht. Die schwarzen Jungs nutzen ihre Plattform sehr gut.

Spiegel Online: Was ist mit den weißen Athleten? Viele zeigten sich solidarisch, selbst das Knie gebeugt hat während der Hymne bisher allerdings keiner.

Kuhn: Wenn man als Weißer in den USA aufwächst und diese Ungleichheiten nicht wahrnimmt, denkt man sowohl als Fan als auch als Spieler vielleicht: "Euch Schwarzen geht es doch gut, ihr verdient doch Millionen, warum beschwert ihr euch überhaupt?" Einige Leute sollten vielleicht die Augen öffnen und etwas mehr Empathie zeigen dafür, wie es manchen Schwarzen in den USA wirklich geht. Ich denke, wenn ich selbst noch aktiv wäre, würde ich meine dunkelhäutigen Teamkollegen wie viele andere unterstützen.

Spiegel Online: Was halten Sie von den Vorwürfen, die Boykottierer der Hymne würden ihr Vaterland verraten und die Ehre vieler Männer beschmutzen, die für die USA gekämpft haben?

Kuhn: Jeder Soldat, mit dem man spricht, redet von der Freiheit, die die USA groß und den amerikanischen Traum möglich gemacht hat. Dafür haben sie gekämpft. Diese Freiheit bedeutet auch, sich während der Nationalhymne niederknien zu dürfen. Natürlich hat umgekehrt auch jeder die Freiheit, sich darüber zu beschweren. Dass aber ein Präsident die knienden Spieler als "Hurensöhne" bezeichnet und fordert, dass sie gefeuert werden sollen, ist absolut unangebracht.

Spiegel Online: Später hat Trump seine Anhänger auch noch zum Boykott der NFL aufgerufen, solange Spieler den Hymnenprotest fortsetzen.

Kuhn: Das ist definitiv nicht in Ordnung. Ich glaube, Trump hat mit der NFL auch ein persönliches Problem. Vor vielen Jahren wollte er einmal eines der Teams kaufen, erhielt jedoch von der Liga nicht den Zuschlag. Mit Blick auf die Probleme in der Welt finde ich, dass Trumps Hauptaugenmerk aktuell ohnehin nicht auf dem Sport liegen sollte. Es ist nicht sein Thema.

Spiegel Online: Viele sind der Meinung, dass der Präsident die USA mit seinem Verhalten weiter spaltet.

Kuhn: Ich denke, die moderne US-Gesellschaft ist schon lange auseinandergedriftet. Es war nur selten zuvor so offensichtlich. Es fehlt auch schlicht an Aufklärung. Vor nicht allzu langer Zeit durften Schwarze und Weiße noch nicht heiraten, Schwarze konnten nicht in jedes Restaurant gehen. Das ist alles noch nicht sehr lange her. Wir Deutschen haben schon in der Schule viel über die Verfehlungen des Dritten Reichs gelernt. Vielleicht muss man auch in den USA das Bewusstsein dafür stärken, dass in der Vergangenheit nicht alles perfekt gelaufen ist.