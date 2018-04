Für Shaquem Griffin hat die Karriere als NFL-Profi begonnen. Die Seattle Seahawks sicherten sich beim Draft in Dallas die Dienste des Linebackers. Dem Nachwuchstalent war im Alter von vier Jahren die linke Hand amputiert worden. Damit ist der 22-Jährige der erste einhändige Spieler in der NFL.

"Das war der Anruf, auf den ich mein ganzes Leben gewartet habe", sagte Griffin über das Telefonat mit Seattle-Manager John Schneider. "Ich bin danach buchstäblich zusammengebrochen. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich konnte nicht mehr sprechen, mit fehlten einfach die Worte."

Griffin spielte zuletzt im Team der University of Central Florida. Mit dem Wechsel in die NFL wird er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Shaquill Griffin für Seattle auflaufen. Dieser wurde 2017 von den Seahawks verpflichtet. Shaquem Griffin litt unter der angeborenen Krankheit Amniotisches-Band-Syndrom und trägt seit der Amputation der linken Hand eine Prothese. Trotzdem begannen beide schon als Kinder gemeinsam mit Leichtathletik, Baseball und Football.

"Ich war noch nie im Leben für etwas so bereit."

Auch die Green Bay Packers sorgten beim Draft für einen historischen Pick: Der 21 Jahre alte Equanimeous St. Brown wird der erste deutsche Wide Receiver in der amerikanischen Profiliga.

"Ich habe mehr mitgefiebert, als ich gedacht hätte", sagte St. Brown, der stundenlang mit Familie und Freunden vor dem Fernseher gesessen und auf einen Anruf gewartet hatte: "Ich bin definitiv bereit, Football zu spielen. Ich war noch nie im Leben für etwas so bereit."

imago/Icon SMI Equanimeous St. Brown

St. Brown, der über die amerikanische und die deutsche Staatsbürgerschaft verfügt, ist in Kalifornien aufgewachsen. Vater John Brown war in den achtziger Jahren mehrfacher Weltmeister im Bodybuilding und zweimal Mr. Universum. Seine Mutter stammt aus Deutschland und wanderte in die USA aus.

Die Voraussetzungen, um in der NFL zu bestehen, schätzt der 1,95 große St. Brown positiv ein: "Auf dem College habe ich 203 Pfund auf die Waage gebracht, jetzt sind es 218. Ich bin schnell, meine Muskeln sind stark, ich fühle mich gut."