Nach Gewalttat von Charlottesville NFL-Spieler boykottieren wieder US-Hymne

Nach der Gewalttat von Charlottesville ist die Debatte in den USA über Rassismus gegenüber schwarzen Mitbürgern neu aufgeflammt. Im Vorfeld zur anstehenden NFL-Saison haben sich nun zwei namhafte Football-Stars positioniert - und bei Vorbereitungsspielen die US-Hymne boykottiert, die traditionell vor jeder Partie gespielt wird. Michael Bennett von den Seattle Seahawks folgte dem Beispiel seines ehemaligen Teamkollegen Marshawn Lynch (jetzt Oakland Raiders), der am Vortag während der Hymne sitzen geblieben war, anstatt sich wie der Rest der Mannschaft an der Seitenlinie aufzustellen. Auch Bennett weigerte sich, aufzustehen.

Im Anschluss an das Spiel am Sonntag gegen die Los Angeles Chargers sagte Bennett, dass er plane, seinen Boykott über die gesamte Saison fortzusetzen. "Nach den Geschehnissen in der letzten Woche in [Charlottesville] Virginia, wollte ich weiter meine Plattform nutzen, um Ungerechtigkeiten öffentlich anzusprechen."

Bereits im vergangenen Jahr hatten sich mehrere Spieler dazu entschieden, aus Unzufriedenheit über die anhaltende Diskriminierung von Schwarzen in den USA die Nationalhymne zu boykottieren. Damit stießen sie seinerzeit eine gesellschaftliche Debatte an. Initiator der Bewegung war damals San Franciscos Quarterback Colin Kaepernick, der aktuell noch auf der Suche nach einem neuen Verein ist.

Kaepernicks Situation stehe stellvertretend für die Rassentrennung, die in der NFL bis heute immer noch herrsche, sagte Bennett: "Offensichtlich gibt es einen eindeutigen Grund, warum Kaepernick noch von keinem neuen Team ein Vertragsangebot unterbreitet bekommen hat. Die meisten Leute wissen, warum."

Mit seiner Protestaktion wolle er sich dagegen engagieren, dass "die Menschen im Sport nichts von Rassenpolitik hören" und in dieses Thema nicht hineingezogen werden wollten. In der NFL sind fast 70 Prozent aller Spieler schwarzer Hautfarbe, ein Weißer hat sich dem Hymnen-Boykott bisher jedoch nicht angeschlossen.