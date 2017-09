NFL-Team Oakland Raiders Verschiebemasse

Dem ersten Spieler wich Derek Carr noch aus, den Ball fest in der rechten Hand. Irgendwo musste doch ein Ballfänger offen sein oder sich ein Ausweg aus der Horde gegnerischer Abwehrspieler finden lassen. Der Quarterback der Oakland Raiders, der sein Team nach 13 Saisons ohne Playoff-Teilnahme wieder an die Spitze der AFC West geführt hatte, blickte nach links, setzte zum Sprint an.

Doch bevor Carr den zweiten Schritt machen konnte, warf sich ein Gegenspieler der Indianapolis Colts an die Hüfte Carrs und riss ihn zu Boden. Der 26-Jährige blieb gar nicht erst liegen. Er richtete sich sofort auf, winkte die Teamdoktoren heran und brüllte: "Es ist gebrochen! Es ist gebrochen!" In der Tat: Das Wadenbein, auf das der neue Hoffnungsträger deutete, war gebrochen und die Saison damit am Weihnachtsvortag 2016 vorzeitig beendet. Für Carr sowieso - und im Grunde auch für die Oakland Raiders.

AP Derek Carr (r., Nummer 4)

Obwohl der Rest des Teams noch tapfer kämpfte, war auch für sie die aufregende Saison nur zwei Wochen später in der ersten Runde der Playoffs vorbei. Die Enttäuschung war groß, das Erstaunen ebenso. Denn dass die Raiders zum Ende des Footballjahrs zwölf Siege bei nur fünf Niederlagen haben würden, war selbst für Optimisten eine etwas zu kühne Annahme gewesen. Schließlich hatte man sich in Oakland ans Leiden gewöhnt. Aus den Räubern der vergangenen Jahrzehnte, gefürchtet für ihre rabiaten Fans und den kompromisslos-progressiven Besitzer, Trainer und Manager Al Davis war in den Nullerjahren das Gespött der Liga geworden.

Hochbegabte Athleten, schwierige Charaktere

Davis war einst ein Visionär gewesen. Er hatte den ersten schwarzen Coach der Liga angestellt und auch sonst versucht, jede soziale und spielerische Schranke niederzureißen. Doch das Spiel, das er wie kaum einer anderer geprägt hatte, ließ ihn schon Jahre vor seinem Tod im Jahre 2011 am Wegesrand stehen. Denn Davis' Vorliebe für hochbegabte Athleten mit schwierigem Charakter, die seine Raiders über Jahrzehnte zu einem der konstantesten Teams der Liga gemacht hatten, ließ ihn zum Ende stolpern.

Zu trauriger Berühmtheit brachte es Jamarcus Rusell. Der 1,98 Meter große Quarterback besaß die Kraft eines Bären, konnte den Ball noch auf Knien weiter werfen als die meisten anderen im Stehen. Doch gerade einmal drei Jahre blieb der First Pick des NFL Drafts 2007 in der Liga. Dann hatte sich der undisziplinierte Russell regelrecht aus der Liga gegessen.

Es dauerte drei Jahre, bis das von Davis' Sohn Mark eingesetzte Personal die gröbsten Fehler des Vaters beseitigt hatte. Doch jetzt, ein halbes Jahrzehnt nach dem Tod von Davis, verkörpern die Raiders wieder den Inbegriff der modernen NFL. In einer Liga in der das Motto "Werfen um jeden Preis" gilt, sind die Raiders offensiv wie defensiv so gut aufgestellt wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Die Stars heißen Derek Carr, Khalil Mack und Amari Cooper. Sie sind jung und ehrgeizig. Engagiert auf und neben dem Feld. Die Raiders wirken zwar mittlerweile eher wie brave Studenten statt Räuber und Eroberer. Doch der Weg zum Spitzenteam der kommenden Jahre scheint unaufhaltbar.

Oakland wartet aufs nächste "Beast Quake"

Helfen soll bei den letzten Schritten zum Super Bowl einer, an dem Al Davis seine helle Freude gehabt hätte: der neu verpflichtete Marshawn Lynch. Der extravagante Lynch, geliebt und gefürchtet für seinen Umgang mit Medien - oder vielmehr für die zur Schau getragene Verachtung für die Medien -, ist in Oakland aufgewachsen.

Auch auf dem Feld ist Lynch außergewöhnlich. Der Running Back ist agil, kräftig und vor allem furchtlos. Schon im Jahr 2013 führte er ein anderes, junges Team zum Titel, die Seattle Seahawks. Sein als "Beast Quake" berühmt gewordener Lauf durch die Abwehrreihen löste im Jahr 2011 nicht nur ein kleines Erdbeben in Seattle aus, sondern machte aus ihm einen der berühmtesten Sportler des Landes.

Von Oakland nach L.A. nach Oakland nach Las Vegas

Alles gut also im Black Hole, dem Bereich des Stadions, in dem die Fans der "Raider Nation" mit ihren Erobererkostümen stehen? Nein, denn ihr Team zieht in zwei Jahren nach Las Vegas. Besitzer Mark Davis, zu Beginn noch wegen seiner Prinz-Eisenherz-Frisur nicht ernst genommen, hat sich als ähnlich harter Geschäftsmann wie sein Vater herausgestellt.

Der hatte das Team einst im Jahr 1981 nach Los Angeles gebracht und 14 Jahre später wieder nach Oakland. Damals wie heute ging es ums Geld. Die Stadt Oakland und der klamme Staat Kalifornien weigerten sich in beiden Fällen, generöse Zuschüsse zum Stadionbau zu gewähren. In Nevada werden die Raiders nicht nur mit offenen Armen empfangen, sondern auch mit hunderten Millionen Dollar an Steuergeldern, mit denen das 2,3 Milliarden Dollar teure Las Vegas Stadion gebaut wird. Für Las Vegas soll es der endgültige Sprung von der Kasinostadt zur Unterhaltungsmetropole werden, für die Raiders der Aufbruch in eine goldene Zukunft.

Doch vor der Zukunft kommt schließlich die Gegenwart. Und in der, so versprach Quarterback Carr in einem emotionalen Twitter-Statement nach der Umzugsverkündung, werde das Team alles tun, um den Titel noch nach Oakland zu bringen: "Eine Meisterschaft für die ganze Raider Nation!"