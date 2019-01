Mit dem achten Halbfinal-Einzug in Folge haben die New England Patriots ihren eigenen NFL-Rekord noch mal ausgebaut. Beim 41:28 (35:7)-Heimerfolg gegen die Los Angeles Chargers hatte das Team von Star-Quarterback Tom Brady keine größeren Probleme und feierte saisonübergreifend den 16. Sieg.

Dass die Patriots gegen die Chargers einen weiteren Schritt in Richtung ihres sechsten Super-Bowl-Siegs machen würden, zeichnete sich früh ab. New England schaffte bei seinen ersten vier Drives immer einen Touchdown. Das war zuletzt den Indianapolis Colts in der Saison 2003/2004 gelungen. Neben Brady überzeugte auch Patriots-Running-Back Sony Michel mit 129 Lauf-Yards und drei Touchdowns.

Nächster Gegner des Teams werden am Sonntag die Kansas City Chiefs sein, die sich 31:13 gegen die Colts durchgesetzt hatten. Im zweiten Halbfinale treffen die Los Angeles Rams nach ihrem Sieg gegen die Dallas Cowboys auf Titelverteidiger Philadelphia Eagles oder die New Orleans Saints.

MATT CAMPBELL/EPA-EFE/REX Sarah Thomas

Beim Sieg der Patriots wurde auch vom Schiedsrichterteam NFL-Geschichte geschrieben. Referee Sarah Thomas, die seit der Saison 2015/2016 als weibliche Schiedsrichterin in der NFL aktiv ist, kam als erste Frau in einem Play-off-Spiel zum Einsatz.