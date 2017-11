NFL-Star Tom Brady Der Unersetzbare

Der 30. September 2001 ist ein schöner Herbsttag im Großraum Boston. Das Thermometer zeigt 15 Grad Celsius an, es weht ein leichter Wind. Im Foxboro Stadium, knapp 40 Kilometer südwestlich, spielen die New England Patriots gegen die Indianapolis Colts. Der Quarterback der Gäste heißt Peyton Manning. Er ist in seiner vierten NFL-Saison, hat bereits in seinem Premierenjahr einige Rekorde für einen Liga-Neuling auf seiner Position aufgestellt und gilt als kommender Star.

Auf Seiten der Patriots gibt es eine Premiere. 60.292 Zuschauer sehen, wie Thomas Edward Patrick Brady New England erstmals als Starting Quarterback auf den Rasen führt. Der 24-Jährige ist der Ersatzmann von Drew Bledsoe - die etatmäßige Nummer eins hatte sich am Spieltag zuvor gegen die New York Jets innere Blutungen zugezogen.

Brady ist 2000 von den Patriots an 199. Stelle gedraftet worden. Auf seine 1,93 Meter Körpergröße verteilen sich zu wenig Muskeln, der Kalifornier wirkt somit schlaksig. Doch er spielt solide, macht keine großen Fehler, verzeichnet aber auch keine spektakulären Aktionen. New England gewinnt 44:13.

16 Jahre und 279 Spiele später ist Tom Brady immer noch der Patriots-Playmaker. In einer Liga, in der die Karriere auf seiner Position im Schnitt drei Jahre und einen Monat dauert, hat Brady seit seiner Premiere als Starter nur 19 Partien verpasst. Aus dem Bledsoe-backup ist der erfolgreichste Spielmacher der NFL-Geschichte und eine globale Marke geworden.

Quarterback der Gegenwart und der Zukunft

Brady hat fünfmal den Super Bowl gewonnen, sieben Mal das Endspiel erreicht und ist vier Mal zum "wertvollsten Spieler" (MVP) des Finals gewählt worden. Trotz dieser Rekorde hat er noch nicht genug. Er gilt bei den Patriots auch mit 40 Jahren nicht nur als Quarterback der Gegenwart, sondern auch der Zukunft. Das wurde vor knapp zwei Wochen deutlich, als New England am 30. Oktober Jimmy Garoppolo zu den San Francisco 49ers abgab. Die Tageszeitung "Boston Globe" schrieb von einer "Bombe", Kolumnist Chris Gasper sprach von einem "Schock vor Halloween".

Mit Garoppolo ist zum zehnten Mal in der Brady-Ära ein Quarterback nicht über den Zusatz "Ersatzmann" hinausgekommen. Bei einigen, wie den beiden 43 Jahre alten Doug Flutie und Vinny Testaverde, war das nicht anders erwartet worden. Im Fall von Garoppolo hingegen kommt es durchaus überraschend. Für ihn hatten sich die Patriots 2014 bei der Talenteaufteilung Draft bereits in der zweiten Runde entschieden - so früh war seit Bledsoe 1993 kein Quarterback mehr geholt worden.

AFP Jimmy Garoppolo im Trikot der San Francisco 49ers

Garoppolo saß in der rund 40 Meter langen Kabine vorne links neben Brady. Die Patriots hatten ihn aufgebaut, geformt, von Brady lernen lassen. Und als Brady im Vorjahr wegen Deflate Gate zu Saisonbeginn vier Spiele gesperrt war, bekam Garoppolo die Chance, das Ergebnis seiner Lehrjahre zu zeigen.

Er wirkte nicht nervös, sondern sehr selbstbewusst, machte klar, dass er im Stande ist, ein Team zu führen. Gegen Arizona und Miami legte Garoppolo vier Touchdowns auf, warf keine Interception. 42 seiner 59 Pässe kamen an. Aber dann verletzte sich Garoppolo im zweiten Spiel an der Wurfschulter. Als er wieder fit war, hatte Brady seine Sperre abgesessen.

Doch auch seine anderthalb Partien reichten, um anderen Teams zu zeigen, dass er mehr als ein Ersatzmann ist. Die Cleveland Browns hatten in der diesjährigen Draft zwei Erstrunden-Zugriffe - in Boston wurde laut darüber diskutiert, ob die Patriots Garoppolo gegen einen dieser Picks eintauschen würden. Als sie an ihm festhielten, wurde dies als eindeutiges Zeichen interpretiert, dass "Jimmy G." Bradys Nachfolger werden solle. Doch Brady hatte bereits im Sommer 2015, als damals 38-Jähriger, gesagt, dass er noch "sieben oder acht Jahre" spielen könne. Sein Vertrag läuft bis 2019.

Brady spielt auch 2017 noch wie Brady

Man habe wohl, so Trainer Bill Belichick, in den vergangenen Jahren die "beste Quarterbacksituation der Liga" gehabt. Aber diese sei eben nicht "aufrechtzuerhalten" gewesen. Garoppolo befand sich im letzten Jahr seines Rookie-Vertrages und kostete die Patriots nur 870.000 Dollar. Um ihn halten zu können, hätte New England ihm kommende Saison den Marktpreis von rund 23 Millionen Dollar zahlen müssen. Hinzu kommt Bradys Kontrakt von 22 Millionen Dollar. Somit hätten die Pats zwei Quarterbacks für rund 45 Millionen Dollar auf der Gehaltsliste gehabt, von denen nur einer spielt. Und so fiel die Entscheidung für Brady und gegen den 14 Jahre jüngeren Garoppolo.

Tom Brady spielt auch 2017 immer noch wie Tom Brady - das hat die erste Saisonhälfte gezeigt. Nur Seattles Russell Wilson hat mit seinen Pässen mehr Raumgewinn erzielt und lediglich Alex Smith (Kansas City) weniger Interceptions geworfen. Auch Bradys 16 Touchdowns sind ein Top-5-Wert. Mit ihrem Spielmacher haben die Patriots immer Titelchancen. Aber was passiert, wenn Brady sich schwer verletzt? Nicht nur einige Spiele ausfällt, sondern seine Karriere womöglich beenden muss? Der neue Ersatzmann heißt Brian Hoyer. Er kennt das Patriots-System noch aus seiner Zeit von 2009 bis 2012. Aber er hat anschließend bei sechs anderen Klubs bewiesen, dass er kein Anführer ist.

With Jimmy Garoppolo traded to SF, the Patriots now buying into the idea that Tom Brady can play well into his 40’s. — Adam Schefter (@AdamSchefter) 31. Oktober 2017

Die Patriots würden annehmen, dass Brady "bestens bis in seine Vierziger" spielen könne, schlussfolgerte der angesehene ESPN-Reporter Adam Schefter. Ben Volin vom "Boston Globe" meint: "Dieser Deal zeigt, dass die Patriots Jimmy zwar sehr mögen. Aber sie mögen Tom eben mehr." Eine Rechnung, die nachvollziehbar ist. Wer verzichtet schon auf einen Quarterback, der im Februar für das größte Comeback der Super Bowl-Geschichte gesorgt und die Patriots nach einem 3:28-Rückstand gegen die Atlanta Falcons noch zu einem 34:28-Sieg nach Verlängerung geführt hat?

Doch es ist auch eine Rechnung mit einem gewissen Restrisiko - und deren Preis sich im schlimmsten Fall auf Jahre hinaus als exorbitant hoch herausstellen könnte.