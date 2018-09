"Ich bin hier fertig, Coach" NFL-Star Davis beendet Karriere - in der Halbzeitpause

Vontae Davis von den Buffalo Bills aus der US-Footballliga NFL hat seine Karriere auf ungewöhnliche Weise beendet. Der Defensive Back verließ das Spiel gegen die Los Angeles Chargers (20:31) in der Halbzeit und erklärte anschließend in einem Post in den sozialen Medien: "Heute auf dem Feld hat mich die Realität schnell und hart erwischt: Ich sollte nicht mehr da draußen sein."

Er wolle seinen Teamkollegen oder den Trainern gegenüber keine Respektlosigkeit zeigen, schrieb Davis weiter. Aber, so der 30-Jährige, "während ich auf dem Feld war, fühlte ich mich einfach nicht richtig". Davis schrieb, er sei "im Frieden mit sich und seiner Familie".

Bills-Trainer Sean McDermott wollte nach dem Spiel nicht über Einzelheiten sprechen. "Er hat sich aus dem Spiel zurückgezogen. Er hat uns gesagt, dass er fertig ist", sagte McDermott, der ankündigte, mit Davis sprechen zu wollen. Davis hatte im Februar in Buffalo einen Einjahresvertrag unterzeichnet.

"So etwas habe ich noch nie erlebt"

Weniger zurückhaltend reagierten einige seiner Teamkollegen: "Ich habe zu Vontae nichts zu sagen", meinte Bills-Linebacker Lorenzo Alexander, "ich werde ihm etwas mehr Respekt erweisen, als er uns heute gezeigt hat. So etwas habe ich noch nie erlebt, er hat niemandem etwas gesagt. Ich habe es erst in der zweiten Spielhälfte erfahren. Sie haben gesagt, er komme nicht raus, er sei zurückgetreten. Das war's."

Noch deutlicher wurde Buffalos Safety Rafael Bush: "Ich habe den Respekt vor ihm als Mann verloren. Deine Teamkollegen im Stich zu lassen, mitten in einem Spiel, in dem es nicht so gut läuft, das ist definitiv respektlos."

Vor seinem Engagement bei den Bills spielte Davis in seiner Karriere für die Miami Dolphins (2009 bis 2011) und die Indiana Colts (2012 bis 2017). Vontae ist der jüngere Bruder von Vernon Davis (34), Tight End bei den Washington Redskins und 2016er-Super-Bowl-Sieger mit den Denver Broncos.