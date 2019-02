Das Football-Stadion in Atlanta ist ein Blickfang. Die Außenfassade ist weder rund noch oval, sondern achteckig. Das außergewöhnliche Design setzt sich bis zum Dach fort, das wie die Linse einer Fotokamera geöffnet werden kann. Im Stadion hängt zudem eine spektakuläre 360-Grad-Videoleinwand.

Heute wird die Welt auf dieses Stadion schauen, die New England Patriots und die Los Angeles Rams stehen sich dort im Super Bowl gegenüber (0.30 Uhr deutscher Zeit, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: ProSieben und DAZN).

In Atlanta fanden bereits 1994 und 2000 NFL-Endspiele statt, damals im 1992 eröffneten Georgia Dome. Doch dann hakte es plötzlich. 2005 und 2006 gab es zwei weitere Bewerbungen um die Austragungen der Finals, doch den Zuschlag bekam Atlanta erst, als man erkannte, dass man ohne neue Arena keine Chance hat - und reagierte.

Die NFL schwebt wie ein Ufo ein

Das neue Stadion war noch im Bau, da ernannte die NFL Atlanta bereits zum Gastgeber für 2016. "Wir wollen die Städte belohnen, die solche großartigen Stadien errichten", sagte NFL-Chef Roger Goodell.

AFP Innenansicht der Arena in Atlanta

Doch ob die Ausrichtung tatsächlich eine Belohnung für alle Bewohner der Stadt ist, wird mancherorts bezweifelt. Es gibt Kritik - und es geht, wie so oft, ums Geld.

Denn das Budget für die neuen Stadien kommt nicht von der NFL. Die Liga ist zwar mit jährlich 14 Milliarden US-Dollar die umsatzstärkste der Welt, doch eine Kostenbeteiligung für die "großartigen Stadien" gibt es nicht. Die NFL ähnelt in dieser Hinsicht dem IOC, das mit seinen Olympischen Spielen wie ein UFO in eine Stadt einschwebt, eine große Party feiert und die Gastgeberstadt dafür zahlen lässt.

700 Millionen Euro aus Steuermitteln

Die NFL macht das ebenso: So verlangt die Liga beispielsweise für alle 32 Teambesitzer der NFL samt deren Entourage Hotel-Suiten - obwohl nur zwei Mannschaften um den Super Bowl spielen. Den beiden Finalisten müssen Trainingsanlagen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben der Stadt für Organisation und Sicherheit auf 28 Millionen US-Dollar.

Auch die Kosten für das neue Stadion werden in Atlanta zu einem großen Teil vom Steuerzahler getragen. Mehr als 700 Millionen US-Dollar für die insgesamt rund 1,6 Milliarden US-Dollar teure Arena stammen aus öffentlichen Mitteln. Die restlichen knapp 900 Millionen werden von privaten Investoren bereitgestellt - die ihre Gelder dank Sponsoring-Einnahmen zurückbekommen. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf kassiert die NFL - steuerfrei.

In Atlanta gibt es Kritik an der Ausrichtung des Super Bowl. "Dieses Spiel ist die Ausgaben der Stadt nicht wert", lautete eine Überschrift in der lokalen Tageszeitung "Atlanta Journal-Constitution". Steuerzahler würden die "hoch profitable NFL immer und immer wieder subventionieren".

Vereine können Druck ausüben

AP Stadion in der Dämmerung

Das Komitee, das die Austragung des Super Bowl verantwortet, spricht von einem nicht näher erläuterten "wirtschaftlichen Einfluss von 200 Millionen US-Dollar". Atlantas Bürgermeisterin Keisha Lance Bottoms argumentiert, dass die Stadt langfristig von diesem Event profitieren werde, so seien etwa öffentliche Anlagen in ärmeren Gegenden für das Event renoviert worden.

"Das ist schön. Aber ist das 728 Millionen Dollar wert?", schrieb die "Atlanta Journal-Constitution": "Sollten derlei Investitionen in Schulen oder Parks nicht auch ohne diesen Super Bowl und ohne diese Super-Arena möglich oder gar selbstverständlich sein?"

Die Vereine können Druck auf die Städte ausüben. Anders als in Deutschland, wo Vereine fest in Regionen verwurzelt sind, sind Ortswechsel in der NFL keine Seltenheit. Zuletzt siedelten die St. Louis Chargers und die San Diego Chargers nach Los Angeles um. Der Grund: Dort wird ein neues Stadion für die Teams gebaut, nach Angaben der Klubs komplett privat finanziert. Hier findet 2022 übrigens der Super Bowl statt.

Wie stark die NFL-Wahl der Stadt mittlerweile von modernen Stadien abhängt, war übrigens in Minneapolis, dem Austragungsort des vergangenen Jahres, zu sehen: Die NFL hatte eigentlich wenig Interesse daran, ihr Premium-Produkt bei Minusgraden in Minnesota stattfinden zu lassen. Doch dann wurde dort für 1,13 Milliarden Dollar - knapp die Hälfte davon Steuergelder - eine neue Arena gebaut.

Und schon waren Frost und Schnee nur noch zweitrangig.