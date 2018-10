Nach schwerem Unfall Mehr als 100.000 Euro Spenden für gelähmten Ex-Basketballer Berge

Knapp drei Wochen nach dem schweren Verkehrsunfall des ehemaligen Zweitliga-Basketballers Noah Berge sind bereits mehr als 100.000 Euro an Spenden für den vom Hals abwärts gelähmten 20-Jährigen zusammengekommen. "Die Masse an Leuten, die Noah unterstützen, rührt mich unglaublich", sagte seine Mutter Claudia in einem Interview, das die Plattform "GoFundMe" geführt hat.

Mehrere Nationalspieler wie Daniel Theis und Paul Zipser sowie andere Prominente hatten im Internet auf das Schicksal Berges aufmerksam gemacht. Dieser war Anfang Oktober in Jena von einer Straßenbahn erfasst worden.

"Ich bin einfach überwältigt von der Anteilnahme. Tatsächlich wusste ich bis jetzt auch nicht, wie stark und verbindlich die Basketball-Community in Deutschland ist, und es macht mich echt stolz, dass Noah ein Teil davon ist", wird Claudia Berge zitiert. Ihr Sohn sei bei Bewusstsein und weiter auf der Intensivstation, sagte sie. "Er möchte mit uns kommunizieren, kann aber nicht sprechen, weil er weiterhin beatmet wird."

Berge spielte vorige Saison für die Dresden Titans, er war im August 2017 von den Chemnitz Niners gewechselt. "Der Prozess, dieses so schwere Schicksal irgendwie anzunehmen, wird sehr, sehr lange dauern", sagte Claudia Berge.