Norway-Chess-Turnier Hier können Sie die Partien des dritten Tages nachspielen

Das hochklassig besetzte Schachturnier Norway Chess hat am dritten Tag keinen Sieger gefunden: Auch der am Vortag gegen Wladimir Kramnik unterlegene Viswanathan Anand konnte sich wieder stabilisieren. Gegen Sergej Karjakin wählte der Inder die Berliner Verteidigung und sicherte sich so ein Remis.

Diese Partie können Sie genauso wie die Spiele von Magnus Carlsen und Kramnik auf SPIEGEL ONLINE nachspielen - Zug um Zug. Klicken Sie sich mit den Pfeiltasten unter den Schachbrettern bequem durch die einzelnen Phasen der Partien.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

