Norway-Chess-Turnier Der erste Sieg für Carlsen - alle Partien zum Nachspielen

Am achten und vorletzten Tag des hochkarätig besetzten Norway-Chess-Turniers in Stavanger gelang Magnus Carlsen sein erster Erfolg. Nach zähem Beginn gewann die Partie gegen Sergej Karjakin an Dynamik. Carlsens Kontrahent verteidigte mit schwarz lange glänzend, doch der aktuelle Weltmeister hielt den Druck konstant hoch - und zwang Karjakin so zu einem folgenschweren Fehler, der dem Norweger schließlich den Sieg bescherte.

Carlsens Partie gegen Karjakin können Sie hier auf SPIEGEL ONLINE genauso nachspielen wie das Remis zwischen dem Gesamtführenden Lewon Aronjan und Allrounder Viswanathan Anand. Hikaru Nakamura konnte seinen Rückstand auf den Inder vor dem Finaltag nicht reduzieren, weil auch sein Duell mit Wesley So ohne Sieger zu Ende ging. Klicken Sie sich Zug um Zug mit den Pfeiltasten unter den Schachbrettern bequem durch die einzelnen Phasen aller fünf Partien des achten Turniertags.

