Schach Aronjan triumphiert - die Partien beim Norway-Chess-Turnier zum Nachspielen

Am neunten und letzten Tag beim Norway-Chess-Turnier fiel die Entscheidung zugunsten eines Armeniers: Lewon Aronjan gewann das hochkarätig besetzte Turnier, indem er sich gegen Wesley So keine groben Fehler erlaubte. Auch das Duell des aktuellen und ehemaligen Schachweltmeisters fand keinen Sieger. Der als Top-Favorit in das Turnier gestartete Magnus Carlsen muss sich nach schwachen Leistungen mit Rang neun begnügen. Sein Widersacher aus Indien, Viswanathan Anand, wurde nur Achter.

Die Partie des Siegers, Aronjan, können Sie hier auf SPIEGEL ONLINE genauso nachspielen wie das Remis vom enttäuschenden Carlsen. Hikaru Nakamura, der zum Abschluss noch eine Niederlage hinnehmen musste, verspielte seine theoretischen Chancen auf den Turniersieg. Klicken Sie sich Zug um Zug mit den Pfeiltasten unter den Schachbrettern bequem durch die einzelnen Phasen aller fünf Partien des achten Turniertags.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.